Lo primero que hizo Borja Jiménez después de la dolorosa derrota contra el Badajoz que agrava la crisis de juego y resultados fue pedir disculpas. “Pedir disculpas a toda nuestra gente, a todo el mundo. No hemos estado a la altura de lo que veníamos estando y de lo que merece el club”, reconoció el entrenador deportivista.

Borja Jiménez lamentó lo mal que arrancaron el partido y cómo el tanto que encajaron a los seis minutos lo condicionó todo. El técnico apuntó directamente a la falta de confianza que generó en los jugadores ese gol de Gorka Santamaría. “Hemos entrado fatal al partido, los seis primeros minutos fuimos incapaces de controlar la pelota. El primer acercamiento nos lastra con el gol. Eso te hace coger dudas, estás más impreciso y vas perdiendo confianza en tus acciones”, reflexionó el entrenador blanquiazul.

El técnico deportivista también apuntó directamente al rendimiento de alguno de sus futbolistas por la nula reacción mostrada a lo largo del encuentro. “En ningún momento hemos estado dentro de partido. No hemos tenido consistencia de intentar agarrarnos cuando estás bien. No tuvimos capacidad y eso es lo que me duele, así se lo he mostrado a los jugadores. No es decir que ha sido un desastre de forma colectiva, hay que analizar rendimientos individuales. Ellos tienen que darse cuenta de que no han estado a la altura”, lamentó.

El revés de en Badajoz se suma a la mala dinámica que arrastra el equipo en la segunda vuelta y que le ha hecho ceder un liderato que podría ver lejano en caso de que el Racing de Santander le gane al Zamora. Borja Jiménez, sin embargo, sigue convencido de que el Deportivo está en disposición de alcanzar la primera plaza a pesar de las malas sensaciones que trasladan. “Sigo convencido de que lo vamos a conseguir. Hoy es difícil de explicar, es difícil que nadie lo entienda. Sigo confiando. He tenido momentos de dificultad en otros equipos, en cuanto a sensaciones y parecía que no. Al final, personalmente siempre lo he conseguido. Estoy confiado. Tenemos los mejores jugadores para hacerlo. Estamos en mal momento. Es entendible que la gente no confíe en nosotros. Venimos de no hacerlo bien las últimas semanas. Tengo claro cómo lo vamos a conseguir. Y hay que trabajar más. Para que ellos se sientan orgullosos de lo que hacen su equipo. La fórmula es trabajo, trabajo y trabajo”, subrayó el técnico deportivista.

A pesar de su confianza, Borja Jiménez también se mostró comprensivo con aquellos que creen que el objetivo está comprometido: “El aficionado es normal que tenga miedo después de ver un poco lo que ha pasado. Es muy entendible que hoy no confíe en ninguno. Hasta el último momento hay que insistir, nunca se sabe qué puede pasar. Hay que creer hasta la última acción del último partido. Quedan muchos puntos, está claro que ahora es difícil de explicar. No creo que el Racing gane los 11 partidos, te vas dando cuenta que ahora se aprieta todo mucho más. Los que tenemos que mejorar somos nosotros para volver a sacar resultados que nos han permitido ir líderes mucho tiempo. Si gana el Racing, más lejos vamos a estar pero hasta el último momento vamos a ir a por ello. Es la forma de conseguirlo. No nos pueden dar por muertos, lo vamos a intentar”.