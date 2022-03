Ni estuvo ni se le esperaba. El Dépor escenificó sobre el césped del Nuevo Vivero lo que lleva semanas intuyéndose: va camino de convertirse en un equipo roto. Ya lo es, de hecho. Más allá de la dureza del 3-0, de las acciones infames de cada una de los goles, del momento de la temporada en el que se produce, lo peor fue la imagen de impotencia y de pasividad del equipo en 90 minutos en los que, en gran parte, fue un muerto en vida. Ni los jugadores ni Borja Jiménez comparecieron. El técnico sale profundamente tocado y empieza a transitar la cuerda floja después de que habersele visto sin mano para detener la deriva del Dépor en los dos últimos meses. Ni sus decisiones ni su discurso se sostienen. ¿Es capaz de subir a este equipo? Parece mentira que este mismo grupo de jugadores se cansase de ganar, de acumular porterías a cero... Están en las antípodas de lo que desprendían al final de 2021. Estalló su burbuja de cristalizar y ha sido imposible recomponerla. Viene el tramo decisivo de la temporada y ya no es que peligre el ascenso directo, es que hasta se tambalea el play off.

Borja tiraba del empuje de Diego Aguirre, del juego entre líneas de Noel y del toque y la capacidad de combinar de Mario Soriano para iniciar la caza del Racing. Eran sus principales apuestas. Ni ellos ni sus compañeros hicieron acto de presencia en los primeros minutos ni en todo el partido. Ya no era hora de siesta, debieron creer que nunca es mal momento. Ya habían avisado los pacenses en los primeros compases y pronto llegó el gol. Es sonrojante hasta el infinito la jugada. Llegó el lateral hasta donde quiso para centrar y a Gorka le hubiese dado tiempo a posar para la foto antes de rematar de cabeza. 1-0, minuto 6. Empezaba el duelo torcido y no por el gol, que era una simple consecuencia de lo que estaba pasando, también un anuncio de lo que quedaba por venir.

Si ya el equipo coruñés se mostraba en los últimos tiempos como ese motor diésel al que le cuesta un mundo arrancar, al que le resulta imposible enseñar algo de reprís, con el gol fue a peor esa sensación. Se agarró a la pelota, como siempre. Pero la pregunta es para qué, con qué capacidad de sorpresa, con qué maneras para desarmar a un Badajoz, que lo tenía más que estudiado. Juego de niños. Podrían haber estado jugando tres días y con un 97% de posesión. Nada, inútil.

La pelota se movía a cámara lenta, de banda a banda, casi siempre en horizontal. La verticalidad brillaba por su ausencia, los laterales no cogían altura y se incrustaban en el costado, sin profundidad ni atisbar la línea de fondo. El Dépor estaba al borde del pasivo. Solo le faltaba mandar un fax antes de ejecutar cada pase. La presión arriba tampoco ejercía excesivo efecto. En esos minutos, más de algún centro al área o remate al muñeco, la mejor ocasión fue un balón al palo de Miku. Lo único que llevarse a la boca. Del balón parado, mejor ni hablar.

Los minutos siguientes sirvieron para que el Badajoz ajustase un poco más su táctica defensiva. Cerraba pasillos interiores y, sobre todo, dificultaba de manera milimétricamente la salida de balón de los blanquiazules. Con pivotes taponados y enganches necesitando una grúa para ser efectivos en el juego de espaldas, al Dépor se le vio incluso jugando en largo. Miku no ganaba una. Otro día más. Inofensivo en manos de los pacenses, al igual que sus compañeros. El Badajoz jugaba a lo que quería. Lo único que le quedaba al Dépor era tiempo y que el partido, si se atendía al marcador, no estaba decidido.

Borja movió el árbol tras el paso por vestuarios, pero al que le cayeron las manzanas en la cabeza fue al Dépor. Triple cambio. Con Quiles, William y Borja Granero, en el campo. Pagaban Miku, Josep Calavera y Jaime Sánchez. Para cuando quiso testar su apuesta ofensiva el equipo pacense ya había encontrado un par de autopistas. En el primer acelerón avisó, en el segundo embistió al equipo coruñés. Robo, salida, doble conexión y balón a la red. Repetía Gorka, 2-0, minuto 48. Si el Dépor estaba ya medio muerto al descanso, ahora ni se le encontraba el pulso.

Peor que los dos golpes, la pasividad y la impotencia en muchos momentos del duelo fue la respuesta al segundo batacazo. El equipo coruñés ni pudo ni casi quiso. Los pacenses dominaban a placer. Tocaban, ganaban todos los duelos. De vez en cuando le cedían la pelota al Dépor, pero solo para respirar. Ni siquiera apretó. Aun así, llegó el 3-0 en una jugada a balón parado. Tampoco hubiese sido extraño haber encajado el cuarto en las incursiones por la izquierda de uno de los futbolistas de refresco de los pacenses, David Concha.

Para entonces no había ni rastro de los jugadores, solo para algún amago de tángana. De Borja tampoco se supo nada. Recurrió a los olvidados Rafa de Vicente y Doncel con la humillación de la goleada encima de la mesa. Feo detalle sacarlos en un momento así cuando hace tiempo que no les hace ni caso. El Dépor está todo y casi hundido. La clave es salir a flote, antes de pensar en cualquier tipo de final feliz a esta temporada. ¿Estará a tiempo de levantarse? ?¿Está Borja capacitado para resucitarlo? No queda mucho tiempo para responder a esas preguntas. El tiempo vuela, la presión revienta.