Josep Calavera hizo autocrítica al analizar el flojísimo partido que el Dépor completó en Badajoz. Por eso “solo queda pedir disculpas a todos, a la afición desplazada y a los que estaban en casa apoyándonos, y seguir adelante”. “El vestuario está tocado. Es un golpe duro. Son semanas que no están siendo fáciles. Ahora hay que demostrar más que nunca que somos una piña. Es momento de trabajar más que nunca y estar más juntos que nunca”, recomendó.

El catalán resalta la importancia de saber superar este tipo de situaciones también desde el punto de vista mental. “Hay que saber manejar esa presión. Todos lo que queremos es seguir creciendo y siendo mejores jugadores. Si no sabemos manejarlo, no vamos a poder crecer. A la afición no hay que reprocharle nada, al contrario, están siempre con nosotros y tenemos que darlo todo por ellos”, añadió.

Calavera, además, aseguró que no es consciente de los motivos por los que el Dépor ha pasado de ser un líder sólido a convertirse en uno de los peores equipos del grupo 1 de Primera RFEF en esta segunda vuelta. “Está siendo complicado. No sabemos exactamente qué es lo que pasa. Si lo supiéramos, intentaríamos corregir esos errores. Tampoco ahora somos los peores de la liga, ni mucho menos, ni antes a lo mejor éramos tan buenos. Hay que encontrar esa regularidad y dar todos un poquito más”, reclamó.