Adrián Lapeña afirmó esta mañana que el objetivo del Deportivo al final de la temporada es "el mismo" a pesar de la grave crisis de juego y resultados en la que se encuentra inmerso el equipo desde hace un mes. La derrota en Badajoz dejó a los blanquiazules a seis puntos del liderato, pero tanto el cuerpo técnico como la plantilla mantienen que la meta es lograr el ascenso directo. "El objetivo sigue siendo el mismo. Tenemos un camino que empezamos al inicio de liga y no queremos salir de él. Nos hemos encontrado piedras grandes en el camino, pero hay jugadores que han vivido situaciones parecidas y pueden o podemos ayudar a salir del bache. El objetivo sigue siendo el mismo", insistió esta mañana Lapeña, que recibió el premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de marzo.

El defensa, en ese sentido, no quiere pensar por ahora en la posibilidad de disputar el play off. "A día de hoy el objetivo sigue siendo el mismo que al principio y mientras los números den nosotros seguimos confiando", aseguró.

Lapeña, a pesar de la confianza en poder revertir la situación, reconoció los problemas que arrastra el equipo en la segunda vuelta y la pobre imagen que dejaron el sábado en Badajoz. "No veníamos haciendo las cosas todo lo bien e igual sí que necesitabas un golpe de realidad como el del otro día. Puedes perder, es parte del deporte, pero no como lo hicimos. Es un golpe duro, todos nos hemos dado cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien, esto va a servir para cambiar el chip. Todavía estamos a tiempo y el equipo tiene capacidad para revertir esto", destacó.