Borja tirará ahora de la vieja guardia

El mediocentro llegó como la apuesta creativa y ofensiva este verano para el pivote del Dépor, pero ni empezó como titular este campeonato ni ha conseguido ganar espacio en los planes de Borja. No juega de inicio desde el pasado 24 de octubre en El Sardinero ante el Racing de Santander y en los últimos tres meses solo había disputado 32 minutos en tres partidos. Fue su cuarta titularidad, en las tres anteriores jugó en el mediocentro junto a Juergen Elitim y Álex Bergantiños, justo los que serán sus acompañantes ante los leoneses en Riazor. El capitán volvería a los planes de Borja tras cederle su sitio las dos últimas semanas a Josep Calavera frente a Racing de Ferrol y Badajoz. Con el catalán buscaba mejor salida de balón, ahora tirará de capacidad del coruñés para dar equilibrio al equipo y tapar agujeros.

Borja Granero es otro de los que tiene muchas opciones de ser rescatado, aunque en las probaturas del técnico durante la semana ha tenido la oportunidad Jaime Sánchez de ser alineado en los ejercicios de Abegondo. El central madrileño ha tenido aún menos protagonismo que el mediocentro malacitano. Ha sido uno de los elegidos por el técnico para salir de inicio en tan solo tres partidos de liga, el último a mediados de diciembre en la jornada 16 frente al Valladolid Promesas por la baja de Adrián Lapeña. Más adelante jugó 75 minutos con gol ante el DUX saliendo desde el banquillo por la lesión de Pablo Trigueros, nunca volvió a ser requerido por Borja Jiménez para estar en el once inicial en el campeonato doméstico.

Además de a Borja Granero y Rafa de Vicente, las novedades en el once pueden afectar, según los ensayos, a futbolistas más habituados en sus apuestas como el ya citado Álex Bergantiños, Villares como lateral derecho, Héctor, Quiles o William. Alguno será reubicado como el vilalbés, otro regresan tras un partido en el banquillo como el lateral izquierdo y otros tras periodos algo más largos como el mediocentro coruñés o el extremo brasileño. El onubense es el máximo goleador del equipo y ha sido marcando, aunque menos, ante el apagón de Miku, pero su protagonismo ha bajado. Jugó como titular los diez primeros partidos de liga y desde entonces ha empezado a aparecer con intermitencia. Borja Jiménez intentó otorgarle la banda a Álvaro Rey, pero entre lesiones y baja forma no pudo. Alberto Quiles regresa a su sitio este fin de semana.

Víctor tardará tres semanas más en volver y, con Trilli tocado, se prolonga la inestabilidad en el lateral

Borja Jiménez volverá a afrontar una semana más un problema importante en el lateral derecho. Trilli tampoco se pudo ejercitar con normalidad en la sesión de ayer y depende de cómo se encuentre durante el entrenamiento del viernes a puerta cerrada en el estadio de Riazor, pero su presencia en el trascendental encuentro contra la Cultural Leonesa (19.00 horas) no está asegurado. Los problemas del canterano se suman a los que atraviesa Víctor García, que una semana más será baja debido a los problemas de tobillo que arrastra desde comienzos de año. Su vuelta a las alineaciones no será inminente y lo más probable es que todavía se alargue hasta mediados del mes de abril. Las estimaciones del club son que Víctor esté al menos tres semanas más fuera de las convocatorias antes de poder regresar a las alineaciones. El defensa está respondiendo bien al nuevo tratamiento después de que se le detectara un problema óseo. En un primer momento, al jugador se le diagnosticó un esguince de tobillo, pero acudió a Madrid para una segunda opinión que finalmente identificó el edema. La lesión de Víctor García ha dejado a Trilli como el único lateral derecho disponible en la plantilla tras las salidas de Valín y Alberto Benito, pero el canterano ha pagado la sobrecarga de partidos y no ha podido estar al cien por cien en los más recientes. El cuerpo técnico ha intentado dosificar sus apariciones, pero las necesidades del equipo han terminado por provocar que el juvenil haya jugado buena parte de los minutos. Esa presencia la ha terminado pagando y su participación mañana contra la Cultural Leonesa es una incógnita. Trilli no se ha ejercitado durante toda la semana y es probable que Borja Jiménez tenga que recurrir a Diego Villares como improvisado lateral derecho una jornada más. Ya lo hizo en dos partidos esta temporada y podría repetir contra la Cultural. El centrocampista de Vilalba demostró adaptarse bien a la posición y el técnico descartó otras opciones, como la de colocar a uno de los dos laterales izquierdos a pierna cambiada. Tampoco recurrió a los extremos que no han tenido protagonismo. A la espera de lo que ocurra en el entrenamiento de esta mañana, Trilli hizo individualizado para poder llegar en condiciones al partido.