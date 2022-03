Un respiro en plena asfixia

Se trataba de “ganar por lo civil o por lo criminal”, tal y como señaló Borja Jiménez tras la sufrida victoria ante la Cultural, pero el partido contra los leoneses no sirvió nada más que para sumar tres puntos y tomar oxígeno de cara a la fase decisiva de la temporada. Con nueve encuentros por disputar, el equipo coruñés entra en el tramo crucial de la temporada lejos de recuperar su mejor versión, la que le llevó a dominar con solvencia la categoría durante toda la primera vuelta. Sigue teniendo muchas dudas, tanto en ataque como en defensa, y prueba de ello es que el sábado la Cultural le generó grandes problemas durante varias fases del encuentro disputado en Riazor.

Por lo menos, el triunfo supone un respiro momentáneo para los blanquiazules, que podrán tener una semana tranquila para preparar lo mejor posible el derbi del domingo contra el filial del Celta en Balaídos (12.00 horas). El sábado se quitaron un peso de encima pero su déficit de puntuación sigue siendo grande como consecuencia de un mes de febrero tan malo.

El Racing de Santander, líder destacado, también sacó adelante su partido al ganar a domicilio en el campo del Calahorra (1-2). Eso le permite mantener su renta de seis puntos sobre el Dépor, que en la práctica son siete porque los cántabros tienen a favor el golaveraje particular. En cambio, sí pincharon el Celta B y el Rayo Majadahonda, que con sendas derrotas se alejan a siete puntos del equipo de Borja Jiménez. Ahora su inmediato perseguidor es el Racing de Ferrol, que volvió a vencer y asciende a la tercera plaza con 49 puntos, a cinco del Dépor, igual que la UD Logroñés.

Siete puntos sobre el sexto

No peligra, de momento, la plaza de play off que ocupa el equipo coruñés, con el sexto clasificado, el Rayo Majadahonda, a siete puntos de distancia. Los deportivistas no renuncian a la meta inicial de acabar primeros y, por lo tanto, sellar de manera directa el ascenso, pero son conscientes de que las posibilidades de pelear por subir mediante la vía del play off son cada vez más altas.

En ese caso, acabar en segunda posición tendría la ventaja de enfrentarse en el primer cruce al quinto clasificado del otro grupo, en teoría el menos complicado de los cuatro que accederán desde el grupo 2. Además, en caso de empate al final de una hipotética prórroga resultaría vencedor el equipo con una mejor clasificación en la fase regular. Faltan más de dos meses para esos seis duelos que se disputarán en Galicia, mucho tiempo todavía, y ahora mismo la principal preocupación del Dépor es recuperar sensaciones en base a los buenos resultados, pero también al juego, que no acompañó frente a la Cultural.

Volvió a faltarle personalidad para sacudirse los nervios y también recursos ofensivos para generar oportunidades claras. El domingo, contra el Celta B, tendrá una nueva oportunidad para dar otro paso al frente mejorando su rendimiento para seguir sumando y tratar de llegar lo mejor posible a los últimos dos meses de competición.