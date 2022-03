Un puzle para Borja en Balaídos

La delantera no será el único quebradero de cabeza para Borja Jiménez esta semana antes de visitar Balaídos para enfrentarse al Celta B (12.00 horas). Las ausencias de Miku, lesionado, y de Noel, convocado por la selección española sub 19, han dejado a Quiles como el único jugador disponible en la punta del ataque, pero los problemas se extienden también a la defensa. El lateral derecho ha sido otra de las principales preocupaciones del técnico en las últimas semanas, especialmente desde que Trilli se viera obligado a parar. El canterano era la única opción en el puesto debido a la lesión de Víctor García, pero Borja decidió no arriesgar más con su estado físico y que descansara el pasado fin de semana en la visita de la Cultural Leonesa a Riazor.

El juvenil no termina de dejar atrás unas molestias en un pie que lo atormentan desde hace semanas. Los dolores no le permiten entrenar con regularidad y ha disputado varios partidos infiltrado debido a las urgencias del equipo en esa posición, que de ser la más poblada de la plantilla ha pasado a estar bajo mínimos tras las salidas de Alberto Benito y Valín. Trilli, de acuerdo con el club, decidió seguir los pasos de su compañero Víctor García y recabar una segunda opinión médica en Madrid. Su participación en el partido del domingo contra el Celta B está así en el aire y a la espera de cómo evolucione durante esta semana en los entrenamientos.

“Trilli ha hecho un esfuerzo muy grande, pero cuando juegas con dolor e infiltrándote el rendimiento baja. No creemos que haya que forzarlo mucho más. Es joven y no puede más. Es la realidad. Tranquilidad, se nos ha juntado el tema de los laterales, pero quien lo haga lo podrá hacer bien. De Víctor García no lo sé yo ni lo sabe el jugador. No va a estar la semana que viene, eso seguro, y no sé si la siguiente. Las sensaciones no son buenas. Parecía poco tiempo, diez o quince días, y van casi dos meses. Son dolencias que tiene ahí, el edema casi no le permite hacer vida normal, así que todavía está lejos de hacer fútbol”, resumió Borja Jiménez sobre el estado de sus dos jugadores antes de recibir el sábado pasado a la Cultural Leonesa en Riazor.

Villares ha sido el recambio improvisado en el lateral derecho debido a los problemas tanto de Víctor como de Trilli, pero el centrocampista de Vilalba también está pagando el peaje de la acumulación de partidos en las últimas semanas. El lunes no se entrenó con el grupo y dependerá de su evolución en los próximos días. Borja Jiménez no cuenta con muchas alternativas más en la posición, salvo colocar a Héctor Hernández o Diego Aguirre a pierna cambiada o bien desplazar a Lapeña desde el centro de la defensa.

Algo parecido le ocurre en la delantera, donde se ha quedado sin alternativas por la inoportuna lesión de Miku. El venezolano no estará contra el Celta B, como tampoco lo hará Noel. Quiles representa la única opción en una semana en la que las bajas provocarán más movimientos en el equipo titular. En la banda derecha del ataque tampoco estará Álvaro Rey, lesionado, por lo que Carlos Doncel podría volver a tener una oportunidad después de semanas relegado al banquillo y sin prácticamente minutos.