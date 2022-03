El Dépor afronta la visita al filial de su gran rival entre la exigencia que planteará el equipo de Onésimo, los buenos recuerdos del duelo de la temporada pasada y la sensación evidente de que no es un derbi de verdad. A pesar de que hace un año salió con un 0-3 de Barreiro, Héctor Hernández tiene claras su ubicación preferente para este duelo. “El año pasado jugamos en Barreiro, no se nos dio nada mal y mi opinión personal es que prefiero jugar en Balaídos que en Barreiro. No sé cuáles son los argumentos del Celta para ponerlo allí, pero bienvenido sea. Estamos preparados”, razona. El lateral dejó claro que para el Dépor “el derbi es con el primer equipo” del Celta y no contra su filial: “A la afición le hace especial ilusión pero lo afrontamos como un partido más. Estamos juntos, sabemos cuál es el objetivo y vamos a por ello hasta el final”.