No ha dejado de ser su objetivo máximo e ideal, su experiencia le dice que el camino ahora es otro. Rafa de Vicente no olvida que jugar bien suele ser el camino más corto para lograr victorias, pero en la fase decisiva de este campeonato ganan peso otros factores que deciden más que nunca. "Somos los primeros en exigirnos jugar bien, pero en los últimos partidos de la temporada no suele haber un juego brillante. Los equipos se conocen, saben de qué pie cojea cada uno y el que más compita y el que más disputas gane es el que se los va a llevar. Los últimos partidos no brillan por un juego bonito, sí por competir a muerte. La cabeza es la que va a mandar y a decidir partidos", razona el malacitano, que ha ganado peso en el equipo tras la salida del once de Josep Calavera y la reubicación de Villares en el lateral por la bajas de Víctor y Trilli.

En el horizonte ya cercano aparece el Celta B, un equipo con mucho talento y en una gran dinámica que ha afeado ligeramente en los dos últimos partidos. De Vicente avisa, antes de nada, que el duelo de Balaídos "no se va a parecer al partido de la primera vuelta" en el que el equipo coruñés se impuso 5-0 en Riazor y que son "irrelevantes" las dos últimas derrotas del filial. Confiesa, además, que su rival le parece "un equipazo, con jugadores de mucha calidad que pronto estarán en la élite". A pesar de ese potencial y de su crecimiento a lo largo de la temporada, sabe que hay aspectos de su apuesta futbolística que pueden beneficiar a un Dépor hastiado en las últimas semanas de buscar resquicios en rivales replegados hasta el extremo. "Todos estos últimos equipos la mayoría se encerraron atrás contra nosotros y es difícil hacerles daño. Puede (el Celta B) dejar más espacios y puedes tener más espacio y tiempo para decidir en el último tramo, que es donde se decide. Lo vamos a preparar con seriedad, como todos", razona de un equipo que apuesta por la presión arriba, por la transición y por tener la pelota, un panorama en las antípodas de lo que se ha encontrado en este 2022. Sabe que ante la Cultural Leonesa, su primera titularidad en liga en cinco meses, no podía mostrarse sobre el césped a su mejor nivel por razones obvias, pero está más que satisfecho con lo que aportó ese día en Riazor. "Al final del partido notaba síntomas de fatiga y es normal. Eran ya unos cuantos meses sin la continuidad que un jugador necesita. Traté de aportar muy juego y mi trabajo y lo hice con buenas sensaciones. Es reconfortante porque es difícil, después de tanto tiempo, estar al nivel de mis compañeros", apostilla. El mediocentro está viviendo una temporada complicada después de ser "fundamental en el UCAM, de jugarlo todo". Aun así, ha intentado adaptarse y ahora, en una nueva fase para él, agarrarse al once. "Tener algo que perder te puede jugar alguna mala pasada", avisa sobre la situación de un Racing de Santander, con el que subió a Segunda hace unos años y que ahora es su gran rival por regresar a esa categoría. "Ellos han obtenido un premio muy importante. Estaban por detrás y ahora son primeros. Por lo que hablo con gente de allí están contentos, pero saben que aún no ha acabado y que quedan partidos. El mínimo error te puede llevar a perder lo que antes teníamos nosotros y ahora es de ellos", relata.