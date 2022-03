“El Dépor debe apostar por los jóvenes, como Luis Enrique”

Albert Luque (Terrassa, 1978), vivió en el Deportivo entre 2002 y 2005 su mejor etapa como futbolista, en la que se convirtió en un habitual de las convocatorias de la selección española. El martes, integrado en la Federación (RFEF) como parte del comité de presidencia, regresará a Riazor para el amistoso entre España e Islandia (20.45 horas) de preparación para el Mundial de Qatar.

¿Cómo será volver a Riazor?

Siempre ha sido un campo muy especial para mí. Ahí he vivido mis mejores momentos como futbolista, momentos espectaculares. Con la selección nunca pude jugar en Riazor. Aunque ahora no lo haré desde el terreno de juego, sí como parte de la Federación. Voy a recordar muchos momentos y para mí es un orgullo.

Han escogido dos ciudades para estos amistosos, Barcelona y A Coruña, en las que hacía mucho que no jugaba la selección...

Lo que queremos es que toda España disfrute de la selección. Que tengamos ahora dos partidos amistosos pasa una vez cada tres o cuatro años. Gracias a que hemos quedado primeros en la clasificación para el Mundial se han elegido Barcelona y A Coruña, dos ciudades a las que no se iba hace muchos años. Barcelona son 18 y A Coruña creo que son 13, se ha tenido en cuenta y ha coincidido que son dos sitios muy especiales para mí, uno porque soy catalán y el otro porque mi mejor etapa como futbolista fue en el Dépor.

¿Mantiene el vínculo con A Coruña?

Voy mucho por temas personales. Iba a ver a mi gran amigo el doctor César Cobián, que por desgracia ya no está entre nosotros, y ahora es por algo muy bonito como la selección. Seguro que me vendrán muchos recuerdos el martes cuando empiece el partido.

¿Sienten el interés por la selección en A Coruña?

Esperamos que después de tantos años la gente tenga muchas ganas de ver a la selección. En Barcelona es un éxito, el campo estará lleno. En A Coruña todavía quedan unos días, pero la venta de entradas está yendo bastante bien.

¿Qué perspectivas hay en la Federación de cara al Mundial?

Lo más difícil en una selección es hacer el cambio generacional, que es lo que ha hecho Luis Enrique. Venimos de una generación que lo ha ganado todo y creo que su apuesta por la gente joven está siendo un acierto total. En las dos competiciones hasta ahora, con gente muy joven, quedamos fuera en la Eurocopa en los penaltis contra la campeona y en la Nations League perdimos la final en una jugada muy dudosa y frente a la actual campeona del mundo. La imagen fue espectacular y vamos con todo a Qatar para ganar el Mundial porque el objetivo de España no puede ser otro.

El Deportivo también busca ese cambio generacional y el giro hacia la cantera de la mano de su excompañero Fran, ¿cómo ve esa apuesta?

Con Fran he hablado hace poco y sigo al club todo lo que puedo, pero sin saber el cien por cien de lo que pasa dentro. Mi resumen es que un club como el Dépor, si está en la situación que está, es porque las cosas desde ese Superdépor hasta ahora se han hecho muy mal. No puede haber otra explicación. De ganar títulos y luchar con los más grandes a estar en la Primera RFEF, no tiene explicación si no está todo muy mal hecho, pero parece que las cosas se están empezando a hacer bien. La afición, como siempre, está respondiendo y ojalá mejore todo con gente joven. Fran además es la persona indicada porque le gusta apostar por los jóvenes. En eso es en lo que se tiene que apoyar ahora el Dépor, en la cantera y en sacar gente de nivel para pensar en otro gran Dépor. No sé si Superdépor, porque es muy difícil, pero sí para estar siempre en Primera División.

Usted fue quien le entregó al juvenil deportivista la copa de campeones de España el pasado verano, ¿cómo ve a esa generación?

Cuando tienes una generación tan buena, si no apuestas por ellos se los llevan los grandes. Para estar en la misma situación, pueden estar en el Madrid o el Barça porque es un salto para ellos. La única forma de mantenerlos en un club como el Dépor hoy en día es darles oportunidades en el primer equipo. Es importante que entrenen con el primer equipo y que demuestren que tienen un nivel más alto que los jugadores de su edad. Ojalá el Dépor lo haga porque si no se marcharán y tendrás que volver a empezar.

Varios de esos chicos, como Noel, Dani Barcia, Trilli o Mella, son habituales en las categorías inferiores de la selección, ¿los ve preparados?

Al final se trata de apostar. Si con otra plantilla, gastando dinero, no ascendiste, peor no te va a ir. Si están demostrando que tienen un nivel alto, apuesta por ellos, como ha hecho Luis Enrique. Apostó por Yéremi (Pino), por Gavi, por Dani Olmo, por Eric García... Hay que ser valiente y apostar por los chavales porque el club indicado es el Deportivo. Yo soy de esa mentalidad.