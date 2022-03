“Antes de irse a pique es mejor echar al agua a un polizón, lo entiendo”

Keko Gontán (Brunete, 1991) dejó hace unas semanas el paro y la costa de A Coruña para mudarse a California para jugar en los Sacramento Republic, de la USL Championship, segunda división norteamericana. Con una larga trayectoria, llegó para ser central en el Deportivo y para regresar a Primera División y se acabó marchando con la amenaza de un ERE. Habla por primera vez desde su adiós a Riazor.

¿Cómo le va en California?

Han sido semanas bastante moviditas, ocupadas. Mi familia acaba de llegar y este es un país en el que necesitas muchísima burocracia para todo, necesitas tener toda la documentación en regla hasta para poner el wifi en tu casa. Han sido trámites, trámites, trámites. Alquilar aquí una casa no es nada sencillo porque tienes que demostrar historial. Encima estábamos con pretemporada y doble sesión, pero estoy muy contento.

¿Estar en paro? Los dos últimos meses echaba de menos la rutina de los domingos, todos esos nervios

¿Qué tal es la liga?

Por fútbol es mejor de lo que me esperaba, un nivel bastante alto, es un campeonato que está creciendo y que está invirtiendo. La organización es como en Europa. Cada equipo puede tener seis o siete extracomunitarios y hace años solo podían contar con dos, eso hace subir el nivel. Más que mi mayor aventura es quizás la más lejana. En diez o quince años esto será el futuro. Oímos a las estrellas del fútbol mundial, como comentó Neymar, que quiere jugar en la MLS, pues es por eso, porque es muy atractiva, la vida también. La pasión por el soccer está despertando.

Nos criamos con inputs de la vida en California. ¿Es como la pintan?

Está muy bien, sobre todo, por el clima. Nos encontramos a finales de marzo y estás metido en la piscina o en la playa. Calor, manga corta, pantalón corto. Todo eso facilita. Comparado con Europa, no hay zonas para pasear, cascos antiguos, aquí es todo del residencial al supermercado, del residencial al estadio, del residencial al restaurante que está apartado. Todo es coche y grandes distancias. Si no te pesa hacer kilómetros, tienes todo lo que puedas desear. La vida es un poco como nos llega en las películas. El otro día fuimos a jugar a San Diego, donde está con Koke Vegas, y ves a la gente patinando por el paseo marítimo, hay mucho turismo. Es un eterno verano.

Estos meses he visto al Dépor como un tiro. La ansiedad en torno al club no habrá bajado, hay que darles mérito porque cómo están rindiendo

¿Cómo ha llevado estar en paro?

En estos meses sin equipo al principio, los dos primeros, bastante bien porque uno lleva muchas temporadas concentrándose los fines de semana, estando fuera y he aprovechado para viajar con los niños los sábados y los domingos, para estar con la familia y para hacer cosas que llevas quince años sin hacer. Es cierto que, después de coger ese aire y ese respiro, el último par de meses se me estaba haciendo pesado y echaba de menos la rutina, sobre todo la de los domingos. Esa de llegar al estadio, estar nervioso por jugar un partido, esas cosas. El fútbol te da mucho y cuando sales de ahí, te das cuenta de que es todo bastante lineal. No hay esos altibajos de “hoy he perdido y soy el peor” y “hoy he ganado y soy el rey del mundo”. Es todo mucho más estable.

Con la perspectiva de unos meses, ¿cómo ve su salida del Dépor?

A todos nos hubiera gustado que hubiese sido de otra manera, tanto a ellos como a mí. Desde un principio ambos teníamos claro que había que buscar una salida, no conseguimos una amistosa al principio y al final hay que entender que el fútbol es un negocio, que los equipos son empresas y antes de que se vaya a pique, es mejor echar al agua un polizón. Lo entiendo yo y lo tiene que entender todo el mundo. Entiendo que la situación se diese así, no tengo ningún rencor. Cuando firmé hace un año y medio, obviamente todos nos imaginábamos esta temporada en Segunda. No ha sido así y hay que actuar para buscar soluciones Tampoco me arrepiento en absoluto de haber apostado por el Dépor. Es un club que merece estar no en Segunda, sino en Primera. Tengo bastantes amigos allí y les deseo lo mejor, que suban este año y que al siguiente estén en Primera. No entro a valorar si es justo o no por la trayectoria de uno u otro. Entiendo perfectamente que el club tuviese que actuar así. Muchos jugadores muy grandes en grandes clubes se han ido por la puerta de atrás y entonces vamos a entender que Keko saliese del Deportivo con un ERE, perfectamente.

El partido del año pasado en Barreiro marcó un punto de inflexión. Si hubiéramos entrado en play off, habríamos ido con alas

¿Cómo ha visto al Dépor con Borja?

He estado siguiendo todos los partidos desde que salí y los he visto como un tiro, muy asentados. No sé cuáles son las sensaciones internas, si están más tranquilos o no. Imagino que no porque el fútbol es resultadista y da igual las sensaciones que tengas semana tras semana que lo que cuenta es estar en junio preparando el equipo para Segunda, que los ingresos lleguen para que el club se pueda mantener a flote. Imagino que esa ansiedad no habrá bajado, pero con todo hay que reconocer el mérito de los jugadores que, sabiendo de la situación tan difícil del club, están rindiendo como están rindiendo. No hay que olvidarse de que van segundos, tiene mucho mérito.

¿Cree que el partido de Barreiro hace un año marca su reacción?

Sí, fue un punto de inflexión. Desde que había llegado Rubén (de la Barrera) estábamos un poco con altibajos, sobre todo en la manera de jugar, y ese partido conseguimos asentar sus ideas y que el resultado fuese como dar un golpe en la mesa, ya no solo por el juego, sino por el marcador, que fue apabullante. Encima fue en la casa del Celta B, que el año pasado estaba muy bien y este también. Fue un plus de confianza para afrontar el partido siguiente del Zamora que era definitivo o incluso jugar el play off. Si nos hubiéramos metido, después de aquel partido, el equipo iba con alas.

A Coruña es fantástica, el Dépor es un club para estar toda la vida en Primera

¿Qué poso le deja A Coruña?

Es fantástica. Me da bastante pena haber salido así porque es un club para estar allí toda la vida en Primera. Para mí no era solo algo futbolístico. Habíamos encontrado allí un lugar para vivir. Seguimos manteniendo la casa. Mi mujer y mis hijos estaban encantados. Tenían su grupo social, a los niños en el cole los querían mucho. Tenía todas las piezas unidas, pero a veces la vida te va llevando por otros sitios y hay que estar abierto al destino o a lo que el futuro te pueda traer. Yo, sin duda, algún día volveré a A Coruña. No sé si a trabajar allí, pero nosotros nuestra casa la vamos a mantener y si no puede ser para vivir, al menos será para pasar los veranos.

Parece que le ha calado hondo...

Es que allí en A Coruña hemos conocido a mucha gente que ha vivido en muchos países. Por ejemplo, Coloccini salió diciendo en una entrevista que había estado en Milán, en Madrid y en Newcastle, pero que se quedaba con A Coruña. Yo ahora estoy disfrutando mucho de la experiencia que estoy teniendo en California, pero también diría que, de las que he vivido, la que aúna todo, todo para tener una gran calidad de vida es A Coruña, sin duda.