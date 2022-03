No ha dejado de ser su objetivo máximo e ideal, su experiencia le dice que el camino ahora es otro. Rafa de Vicente no olvida que jugar bien suele ser el camino más corto para lograr victorias, pero en la fase decisiva de este campeonato ganan peso otros factores. “Somos los primeros en exigirnos jugar bien, pero en los últimos partidos de la temporada no suele haber un juego brillante. Los equipos se conocen, saben de qué pie cojea cada uno y el que más compita y el que más disputas gane es el que se los va a llevar. Los últimos partidos no brillan por un juego bonito, sí por competir a muerte. La cabeza va a mandar”, apunta.