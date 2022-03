“Encaje de bolillos” para Borja Jiménez

A Borja Jiménez le tocará mañana en Balaídos hacer “encaje de bolillos” para cuadrar el equipo titular debido a las bajas que acumula. En la delantera no podrá contar con Miku ni Noel y en el lateral derecho no estarán disponibles Víctor García ni Trilli. A esas ausencias se suman los problemas que arrastran Villares y William. “Es una baja importante para nosotros [Miku] porque los que han sido nuestros delanteros durante todo el año no están, los que han sido nuestros laterales durante todo el año tampoco están. Tenemos que hacer un poquito de encaje de bolillos en esas situaciones, pero confío al cien por cien de que vamos a ganar”, reflexionó ayer el entrenador deportivista.

Borja Jiménez se mostró confiado de que tanto William como Villares puedan estar disponibles mañana dada la importancia del partido ante el filial celeste. “Van a querer estar desde el inicio y harán un esfuerzo por estar. Son diez finales, es la primera y queremos ganarla. Tenemos que ir viendo cómo evolucionan. Si no, buscaremos otra alternativa como hemos hecho durante todo el año. Lo hizo Lapeña en su día, hemos trabajado con Doncel... Hay que buscar alternativas a esa posible ausencia. Iremos valorando. Quedan todavía muchas horas, 48, para que se juegue el partido. Habrá tiempo para decidir cómo hacerlo”, razonó ayer el técnico. Un puzle para Borja en Balaídos El entrenador deportivista también analizó al Celta B, al que no considera un filial “al uso”. “Ya dije en la primera jornada todas las armas que tenía el Celta B. Es un equipo con jugadores con talento, pero además futbolistas con partidos en Segunda División”, destacó. “No nos vamos a encontrar un filial al uso en ese aspecto, es decir, de gente muy joven que es su primera experiencia en la categoría, que nunca juegan en categorías superiores y que puedan pagar esa inexperiencia a lo largo del año. Hemos visto que no. Hemos visto que es un equipo que se ha mostrado bastante fiable durante todo el año, que hasta estas dos últimas semanas estaba haciendo una segunda vuelta muy buena, con resultados muy abultados, con buen juego y que nos va a poner las cosas muy difíciles. No creo que vayamos a vivir un partido como el de la primera jornada porque los dos equipos hemos evolucionado, porque los dos buscamos una percepción del juego muy parecida y que va a ser complicado, pero como cada partido de aquí al final”, añadió Borja. El técnico blanquiazul anticipó ayer un encuentro “abierto” por la manera en la que los dos conjuntos suelen plantear sus compromisos. “Por cómo entendemos los dos equipos el fútbol y a qué altura llevamos nuestras defensas, sí creo que puede ser un partido abierto. Es lo que tengo en mente”, reconoció Borja Jiménez. “Como en la ida, con transiciones y goles. Aunque nunca se sabe. No sabría decir si nos beneficia jugar en Balaídos. Al final, un campo en buen estado, y Barreiro también lo suele tener, va a beneficiar al espectáculo, que es lo que se busca en el deporte. Que sea divertido y que el espectador pueda disfrutar”, indicó acerca de jugar en Balaídos. El entrenador del Celta B, Onésimo Sánchez, reconoció que el encuentro será “especial” y destacó el potencial del Deportivo a pesar de su bache reciente.