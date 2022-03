Viaje al pasado de Álex Martínez

El Dépor regresa a Vigo, una “final” más para Borja Jiménez, su staff y sus jugadores pero que a la fuerza tendrá un carácter especial para su segundo y mano derecha en el equipo coruñés, Álex Martínez. Diecisiete temporadas trabajó el catalán en la cantera celeste, pasando por todas las categorías hasta llegar al filial, en cuyo banquillo se sentó en el curso 2005-06 como segundo entrenador junto a Rafa Sáez, que lo recuerda como “un buen compañero de viaje” y “gran apasionado del fútbol”. Ya lo conocía desde 2001, cuando Martínez dirigía al cadete de División de Honor y Sáez se hizo cargo del Juvenil A. “Él ya llevaba bastante tiempo en el Celta cuando yo llegué. Es un hombre tremendamente trabajador, muy preocupado por la perfección en el trabajo y gran conocedor de todo lo que rodea su labor, tanto como técnico como en cuanto a la captación de jugadores”, recalca el actual director deportivo del Arosa.

También Javier Maté, exdirector de la cantera del Celta, recuerda a Álex Martínez como “una persona superpreparada, con muchísima voluntad y gran capacidad de trabajo”. “No solo entrenaba al equipo que cada año le tocaba sino que hacía el seguimiento y era un profundo conocedor de nuestros niños y también de los equipos contrarios”, relata el exportero del Celta, que también destaca “la pasión” del barcelonés por el fútbol.

Trabajador, perfeccionista y apasionado del fútbol

“Le gusta mucho este juego. Le gusta de verdad y eso es una gran ventaja”, insiste el excéltico, actualmente integrado en el cuerpo técnico del Coruxo. Juntos, Martínez y Maté, confeccionaban cada año la selección de jugadores de la zona para representar al Celta, que entonces no tenía equipo alevín, en el Torneo de Brunete. Camadas de jóvenes talentos, muchos de los cuales acabarían convirtiéndose en futbolistas profesionales. En aquel filial celeste del curso 2005-06, por ejemplo, Sáez y Martínez tuvieron a sus órdenes, entre otros, a Sergio Álvarez, Roberto Lago, Richy Álvarez, Goran Maric o Joselu, actual emblema del Racing de Ferrol.

Nacido en Barcelona en 1973, Álex Martínez se trasladó con su familia a Galicia cuando era pequeño. En Vigo desarrolló la mayor parte de su carrera como técnico y luego como director deportivo, no solo por su larga etapa en A Madroa sino también por su paso por el Rápido de Bouzas en dos épocas diferentes. Allí se llevó a Borja Jiménez para para estrenar un tándem que luego afianzaron en otros destinos antes de fichar por el Dépor el pasado verano. Juntos se sentarán el domingo en Balaídos, pero no para enfrentarse al Celta sino a su filial, en puestos de play off de ascenso, igual que el equipo coruñés. Un viaje al pasado para Martínez y, a la vez y sobre todo, una cita crucial para el Deportivo, que necesita ganar para mantener vivas las esperanzas de desbancar al Racing de Santander de lo más alto de la tabla y así sellar de manera directa un billete para competir en Segunda División la próxima temporada.