Borja Jiménez apuntó directamente al árbitro después de la derrota que encajó su equipo contra el Celta B (2-1) en el estadio de Balaídos. El entrenador del Deportivo fue más allá y denunció que se trata de una tendencia a lo largo de la temporada. “Es una derrota dolorosa por cómo se produce. Hemos ido encontrando el juego y hemos empatado más tarde de lo que merecíamos. Luego todo viene condicionado por lo de siempre. Te quedas con 10 cuando ellos lo deciden, cuando se habían tenido que quedar ellos en el penalti. Es lo de todo el año y eso no va a cambiar. Nada de lo que diga sobre los árbitros va a cambiar esto. No he visto las imágenes y entiendo que no sea penalti, pero de ahí a que lo quiera engañar... y más cuando le había perdonado la segunda amarilla al central en el penalti”, reflexionó Borja sobre la expulsión de Quiles.

Guillotina en Balaídos El técnico deportivista admitió que el mal arranque de partido también condicionó el partido para los blanquiazules. “Es una derrota dolorosa por cómo se produce. Nos ha penalizado el inicio, en el que encajamos rápido, pero hemos sabido salir del golpe y tuvimos ocasiones muy claras con Quiles y Diego [Aguirre]”, resumió. Aún así, Borja Jiménez explicó el planteamiento inicial con tres centrales y la presencia de Diego Aguirre en lugar de William de Camargo, tocado por unas molestias musculares. “Creíamos que necesitábamos piernas por dentro para hacer centros y Villares nos lo daba. Hasta final de semana no sabíamos si podíamos contar con él, necesitábamos alguien en el lateral derecho. Teníamos a un jugador más con Lapeña, Jaime y Borja. Para defender dependía de los jugadores que ellos tuvieran en el sector. Dependía del posicionamiento del rival. Luego Diego ha saltado más alto y hemos equilibrado un poquito. La opción de Lapeña en el lateral, sabemos que no es su sitio, nos tocó poner parches a las circunstancias que tenemos, sabiendo que a Villares lo necesitábamos por dentro”, argumentó el técnico deportivista. Así te contamos el Celta B - Deportivo La derrota en Balaídos deja al Deportivo en una situación muy delicada, a nueve puntos del Racing de Santander y casi sin opciones de alcanzar el ascenso directo. Borja Jiménez, sin embargo, mantuvo su discurso optimista. “Nuestro objetivo parece utópico, pero sigue siendo intentar ser campeones. Lo vamos a intentar hasta el último segundo del último partido que haya posibilidades reales. No vamos a dejar de intentarlo. Tiene que ser así. Tenemos la capacidad de poder dar la vuelta a la situación. En estas semanas depende de que el Racing de Santander pierda algún partido, no lo está haciendo”, lamentó el entrenador deportivista. Borja Jiménez, una vez más, volvió a disculparse hacia a afición, presente de nuevo en Balaídos para acompañar al equipo. “Pedirle disculpas. Entiendo su cabreo. No hemos ganado, la segunda vuelta no está siendo buena. Tienen toda la razón de no estar contentos con lo que estamos haciendo. Les pido que confíen, sigo convencidísimo de que vamos a ascender. No tengo ninguna duda. Entiendo que sea difícil creerlo, por cómo el equipo ha sumado más derrotas que en la primera vuelta. Pero todavía queda mucho y lo vamos a intentar. Que confíen en nosotros que lo vamos a hacer”, insistió el técnico.