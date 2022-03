Ni lo mereció, ni acertó, ni le ayudan, ni es capaz de librarse de ese maleficio que le persigue en los últimos tiempos. Por partes o en conjunto, todo y nada explica la caída en Balaídos de un Dépor que ya no solo se complica el ascenso directo, sino también el play off. Del regalo de Borja con el planteamiento inicial al golazo de Javi Gómez median uno y varios encuentros. Uno que mostró a un Dépor sobrepasado y perdido, otro que enseñó a un Celta B superior a medio gas que terminó por desdibujarse, incluso un tercero con un Dépor fallón que acabó embocando un penalti y olía la sangre de la remontada. El otro Alberola Rojas quiso salir en la foto del partido y lo logró. Buen encuadre. Cambió a su gusto el guion de un duelo que sentenció una jugada aislada, una genialidad. El Dépor ni se hunde ni resurge y, mientras tanto, se va desvaneciendo en esta liga.

Borja, en el medio de la marejada por los resultados, por la caída del equipo y ante la amenaza de los que vienen por atrás, decidió coger la probeta en la jornada 29. Una defensa de cinco que lleva semanas maquinando en Abegondo dejó la ciudad deportiva y pasó a un estadio. Las bajas le empujaban, cierta fragilidad en la defensa de su área también. Fueron quince minutos tirados a la basura. El Dépor encima empezaba el partido con hándicap. 1-0, gol de Fabricio en el minuto 13. Y no había sido una jugada aislada, Miguel Rodríguez había tenido un doble remate instantes antes.

El técnico guardó entonces su kit de laboratorio y regresó a lo conocido. Bueno o malo, pero al menos conocido, con rutas marcadas, sin jugadores extraviados. Le costó al Dépor que aún vio algunos minutos como el equipo celeste le amenazaba, a pesar de ir mostrando una cara cada vez más menguante. Fue poco a poco reduciendo el ritmo el equipo vigués como consciente de que no le interesaba el intercambio, pero a la vez perdiendo nivel en su fútbol, en su respuesta a los coruñeses.

Acabó desperezándose el Dépor que cosechó un buen puñado de oportunidades hasta el descanso. Todas por la capacidad combinativa en la banda izquierda de Mario y Juergen o por el desborde de Diego Aguirre a pierna cambiada. Así la tuvo Quiles tras un saque de esquina, así pudo marcar el ex del Numancia en una cabagada y así estuvo a punto de hacerlo, de nuevo, el onubense en una recuperación que cedió con maestría Mario Soriano, de lo que mejor de la primera parte.

El celeste Fabricio también dispuso de una acción clara para el 2-0. Aún así, la sensación era que, después de tirar un rato de partido a la basura, los coruñeses iban en ascenso. El empate hubiera sido lo adecuado al descanso, aunque el Dépor ha fallado tantas esta temporada que quizás es simplemente falta de gol. Hay que asumirlo.

El final de la primera parte parecía ser el atisbo para el Dépor de un nuevo horizonte en la segunda. Solo debía seguir la misma línea y crecer, contener al Celta B. Los vigueses, presagiando lo que podía pasar, adelantaron líneas y casi marcan al minuto de juego. Diego Aguirre replicó. Los dos presentaban sus credenciales, había partido.

Al grupo de Borja le costó, aún así, y seguía en muchas ocasiones adoleciendo de ese doble pecado, el de la falta de profundidad y sobre todo de gol. Hubo un par de detalles que cambiaron entonces el envite. Las lesiones de Diego Pampín y Miguel Rodríguez y el desorden táctico celeste con los cambios, y la entrada de William que les destrozó por la banda derecha. Fruto de una de esas cabalgadas, Carlos Domínguez hizo una entrada clamorosa en el área, por la que extrañamente no vio la segunda amarilla. Cosas veredes. Quiles no fallaba. 1-1, minuto 69. Olía a remontada.

Hasta que el otro Alberola Rojas decidió que hoy no era el día. Quiles peleó un balón dividido en el área en el que el portero celeste le contacta y cae. Era una jugada dudosa, fronteriza. ¿Es lícito ser tan drástico y condicionar tanto un partido con una acción que no deja de generar dudas incluso viéndola repetida infinidad de veces? Da igual. Cosas veredes. Tirar de exceso celo ante el Deportivo cotiza al alza esta temporada en la Primera Federación, que le tiene tanto aprecio al equipo coruñés que parece desear que no se vaya nunca.

Los siguientes minutos fueron los de un Dépor en repliegue que necesitó alguna salida más arriba, además de William, y que precisó también de desahogarse más con la pelota. Ni una cosa ni la otra. El Celta B, casi moribundo, recuperó el resuello y casi se vio obligado a atacar. Poco o nada inquietó al Dépor hasta que una genialidad de Javi Gómez desniveló al duelo. El Dépor está en problemas, en serios problemas y no alejarse del ascenso directo. Lo que pasó después es incalificable. Muchas veces dice más de un equipo cómo se asume una victoria que una derrota.