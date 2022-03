Alberto Quiles explicó ayer al final del partido su polémica expulsión. “En ningún momento me tiro, me tropiezo, me caigo y hasta me hago daño en la mano. No quiero engañar, me estaría engañando a mí mismo. El árbitro me dijo que se jugaba su carrera si pitaba penalti, que era amarilla. Yo le digo que no me tiro, me caigo. Le digo, no lo pites y punto. Así no te juegas tu carrera”, aseguró el delantero, que podría perderse el encuentro del sábado contra el Rayo Majadahonda en Riazor. “Fui al vestuario a decirle que no podía sacarme la segunda amarilla. La primera es culpa mía, pero la segunda... Me dijo que Mario [Soriano] se había tirado un par de veces en el primer tiempo, que era la tercera y no podía ser. Le dije que se la tenía que sacar a Mario entonces. Ojalá recurra el club”, manifestó Quiles al finalizar el partido en Balaídos.

El delantero deportivista se disculpó ante los aficionados por la dolorosa derrota y reconoció que el equipo no se encuentra en un buen momento. “Pedir perdón porque sabemos lo que es este partido para el deportivismo. Jodidos por la derrota, y además el Racing [de Santander] ganó y nos saca nueve puntos. Es normal que se dude de nosotros, de Borja... Vamos a luchar por ascender. Si se puede ascender por play off, por qué no”, manifestó Quiles.