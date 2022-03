El capitán deportivista, Álex Bergantiños, reconoció tras la derrota la delicada situación del equipo, pero recomendó mirar “hacia adelante”. “¿Panorama desolador? Bueno, podemos inmolarnos y decir que está todo perdido. Entrar de nuevo en modo autodestrucción. La clasificación te pondrá donde te merezcas. Si acabamos segundos o cuartos, así será. Pero no podemos fustigarnos o dejar de competir. Hay que mirar hacia adelante, sumar lo máximo posible y ver hasta donde nos da. Si hay un equipo que ha sido mejor y queda por delante, habrá que asumirlo e ir a play off con la ilusión intacta. Nadie esperaba esta situación en Navidad cuando estábamos en pleno pico. No esperábamos estar así, pero cuando pasa lo que tienes que hacer es reconfigurarte y tener la capacidad para afrontar el presente y no autodestruirte”, reflexionó el centrocampista.

Álex también se refirió al final del partido a la invasión de campo. “Es desagradable que pase esto. Yo siempre lo dije, ya en los derbis en Primera. Como gallegos tenemos que buscar que esto sea una fiesta, que haya camisetas mezcladas en la grada y no haya que vivir estos incidentes. Salir en toda España con este tipo de imágenes es desagradable para todos. No sé cómo se puede controlar, a raíz de qué viene... los incidentes en el campo entre jugadores los puedes entender, pero es algo que queda en el campo”, destacó.