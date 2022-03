El Fabril vuelve, después de muchas semanas, a la senda de la victoria. El filial dirigido por Óscar Gilsanz goleó 0-3 al Choco, un equipo tradicionalmente de la zona alta, pero que esta temporada está luchando por evitar el descenso. Juan Cambón y Víctor Guerra, por partida doble, fueron los goleadores en un duelo en el que los blanquiazules tardaron media hora en inaugurar el marcador. Davo y Juan Rodríguez no fueron de la partida al estar entrenándose con el primer equipo ni tampoco David Mella que estaba regresando de su estadía con la sub 17, pero sí Yeremay Hernández. El Fabril, con 26 duelos disputados y aún con algunos por recuperar por COVID, se coloca con 37 puntos a diez de la zona de play off de ascenso.