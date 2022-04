El Dépor se juega sus esperanzas

El Deportivo liquidó casi por completo sus opciones de ascenso directo el pasado fin de semana con la derrota ante el Celta B en Balaídos. La distancia se hizo demasiado amplia como para pensar en un milagro al que todavía se agarra el equipo, especialmente su entrenador. Borja Jiménez es quien más esperanzas mantiene de alcanzar la primera plaza a pesar de la profunda crisis de juego y resultados que arrastra su equipo, pero buena parte de esas opciones se las jugará (sábado, 19.00 horas) ante otro de los conjuntos de la parte alta de la clasificación.

El Rayo Majadahonda es uno de los máximos aspirantes a disputar el play off de ascenso y al mismo tiempo uno de los perseguidores más serios de los blanquiazules. Los madrileños están a cuatro puntos del Deportivo, lo que ofrece una medida de lío en el que se encuentra inmerso el equipo.

Ganar esta tarde representa prácticamente una obligación para ahorrarse más dolores de cabeza, pero habrá muchos condicionantes. Borja Jiménez deberá improvisar de nuevo la alineación debido a las numerosas bajas que acumula en la plantilla. En la delantera y el lateral derecho está bajo mínimos esta semana.

Miku todavía no se ha recuperado de la lesión muscular que sufrió en el partido contra la Cultural Leonesa y Quiles deberá cumplir sanción por la doble amonestación que vio en Balaídos. El recurso del club no prosperó y Noel es el único delantero disponible esta tarde para Borja Jiménez. Será una prueba importante para el canterano, enredado todavía en una renovación que no termina de cerrarse.

La presencia de la joven perla de la cantera blanquiazul parece segura, pero no tanto sus acompañantes en el ataque. William fue suplente en Balaídos por unas molestias, pero prescindir del brasileño en un momento tan delicado del equipo no parece demasiado recomendable. El habilidoso extremo es de los pocos que aporta desequilibrio a un conjunto demasiado plano y que ha perdido buena parte de sus señas de identidad en las últimas semanas.

En la banda derecha el abanico se abre un poco más. Borja Jiménez deberá elegir entre Álvaro Rey, recién salido de una lesión, Mario Soriano e incluso Yeremay.

Más problemas tendrá el entrenador para paliar las ausencias de Trilli y Víctor García. Una semana más deberá improvisar en el lateral derecho. Lo más probable es que Villares vuelva a ocupar esa posición después del fiasco que supuso el planteamiento con cinco defensas contra el Celta B. Granero podría ser de nuevo titular en lugar de Jaime, señalado por el mal momento de forma que atraviesa.