Borja Jiménez destacó la importancia de la victoria contra el Rayo Majadahonda para que el equipo recuperara sensaciones y confianza. El entrenador del Deportivo, sin embargo, admitió que el tanto del Rayo Majadahonda afectó al equipo. Hemos entrado bien al partido. Hicimos gol rápido e hicimos el 2-0 en veinte minutos”, resumió. “En la segunda parte entramos peor, encajamos rápido, al no poder hacer el tercero en ese intervalo, hasta el 80 estaba claro que íbamos a terminar sufriendo. Cuesta. Cuesta ganar. Cuando el resultado se aprieta y ante un buen rival, más”, añadió el técnico.

Borja admitió los problemas que ha arrastrado el conjunto blanquiazul a lo largo de todo el curso para defender acciones como la que desembocó en el tanto del Rayo Majadahonda. “Sufrimos porque quizás sea una de nuestras debilidades”, destacó. “Hemos sufrido hoy y casi todos los días. Cuando tienes centrales con capacidad de defender lejos de tu portería, cerca suelen tener problemas. Ellos iniciaron en la segunda parte con tres delanteros, Héctor, Rubén y Néstor y sabíamos que en esas situaciones de juego directo íbamos a tener problemas. Hemos intentado defender más arriba, pero cuando había contacto arriba sabíamos que nos iba a costar”, reflexionó el entrenador del Dépor.

La victoria ante uno de los rivales que también luchan por disputar el play off de ascenso le da aire al equipo después de la derrota contra el Celta B y de casi dar por perdido el ascenso directo. “En los cuatro últimos partidos hemos hecho dos victorias, perdimos en Badajoz y en Vigo el otro día. Pero el equipo va ganando. Nos queda ganar fuera de casa para enganchar esas dos victorias que yo creo que nos van a dar ese impulso. Están contentos. Es un vestuario muy cauto en lo que dice y en lo que hacen. Están contentos, hay que ganar que es difícil. Cuesta y hoy lo hemos hecho. Se merecen estar tranquilos y contentos”, manifestó Borja Jiménez.

La gran novedad en la alineación de ayer fue la presencia de Noel en la delantera debido a las bajas de Quiles y Miku. El técnico deportivista destacó su aportación. “Ha hecho un buen partido, con mucha movilidad. Muchas posibilidades de ir al espacio, buen juego entre líneas, sabíamos que con Casado y Álvaro era posible que no ganase muchos duelos aéreos. Pero estoy contento. Pudo hacer el tercero, le hicieron el penalti, ha hecho un buen partido”, indicó sobre el canterano.

El otro protagonista del encuentro fue William de Camargo, muy activo en la primera mitad y autor del segundo gol deportivista desde el punto de penalti. “William, para nosotros, es un jugador que está siendo importante. Tiene descaro, uno contra uno. Ha jugado mermado, tenía bastante catarro. Tuvimos una semana complicada con las bajas, gente un poco enferma. No ha sido fácil. Mirabas para el banquillo y teníamos pocos jugadores del primer equipo. Estoy contento con su actuación”, afirmó.

Borja Jiménez no se quiso detener en las quejas del entrenador del Rayo Majadahonda, Abel Gómez, por el penalti. “No sé si es penalti o no, no he visto la acción. Lo que tengo claro es que al final, para bien o para mal, nos han pitado un penalti hemos sido capaces de anotarlo”, zanjó.