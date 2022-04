El Deportivo Abanca perdió ayer por la mínima (1-0) en su visita al Athletic B en la ciudad deportiva de Lezama. El conjunto blanquiazul no pudo sumar una segunda victoria consecutiva después de su brillante triunfo de la semana pasada ante el Levante Las Planas y pierde la oportunidad de seguir en la lucha por el liderato. El Dépor Abanca llegaba con numerosas bajas al encuentro y encajó el gol al comienzo de la segunda parte. Desde entonces no tuvo reacción y no consiguió fabricar oportunidades claras en el partido.