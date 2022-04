Lapeña sigue la saga del central goleador

Tres goles lleva Adrián Lapeña, bastantes para un central. Tanto es así, que en los últimos años solo otros tres futbolistas de su misma demarcación superaron ese listón anotador con la camiseta del Deportivo en un mismo campeonato liguero: Juanma Delgado (2005-06), Fabricio Coloccini (2007-08), ambos en Primera, más Domingos Duarte en Segunda (2018-19), todos ellos con cuatro dianas cada uno. Con tres, las que lleva ahora Lapeña, acabó Diego Colotto dos ligas, primero en el curso 2009-10 en la élite y luego en el 2011-12 en la categoría de plata. También en Segunda firmaron tres Pablo Insua y Carlos Marchena en la temporada 2013-14. Completa el selecto club de centrales del Dépor con alma de delanteros en las últimas participaciones ligueras Pablo Amo, que llegó a tres en la edición 2007-08.

Ahora es Lapeña el que emula a Donato para ampliar la saga de los centrales blanquiazules con gol justo en el momento en el que al equipo coruñés más le está costando ver puerta. Ya había anotado en las victorias frente al Tudelano (0-1) y Calahorra (2-1) y el pasado sábado su tempranero tanto de cabeza acabó resultando decisivo para que el Dépor consiguiera amarrar tres puntos vitales ante el Rayo Majadahonda (2-1), también candidato al ascenso. Con este nuevo acierto en el remate el defensa blanquiazul iguala los tres tantos que celebró en Segunda División B con el filial de la Real Sociedad en la 2018-19, su mejor marca anotadora como futbolista profesional. Ahora le quedan al menos siete partidos más por delante para seguir engordando su cuenta particular.

Juanma Delgado —que firmó cuatro con el Dépor en el curso 2005-06, dos de ellos en Riazor contra el Real Madrid— destaca la importancia “no solo del rematador sino también del lanzador y de los demás compañeros” para tener eficacia en ese tipo de acciones a balón parado. “Recuerdo que esa temporada Caparrós, que era un estratega en ese sentido, rellenaba todo el vestuario con hojitas con la jugada 1, la 2, la 3... Parecíamos un equipo de fútbol americano aprendiéndonos jugadas, pero ese tipo de detalles muchas veces pueden decidir los partidos”, explica el onubense, afincado desde hace años en A Coruña.

El pasado sábado Juergen Elitim volvió a demostrar su precisión en el golpeo de la pelota en la falta que Lapeña aprovechó para batir con la cabeza a Champagne en el minuto 6. Nada está improvisado en ese tipo de acciones. “Son jugadas que se trabajan bastante durante la semana”, recuerda Juanma. “Se entrenan los golpeos, los movimientos, los bloqueos y los remates. Todo está preparado y cuando el compañero va a lanzar tú ya sabes dónde va a ir el balón, según la señal que haga con la mano. Son varios factores: precisión en el golpeo, movimientos de los compañeros y luego fortuna y convicción al ir a rematar”, argumental el andaluz.

También le marcó al Barça en aquella temporada en la que anotó cuatro con el Dépor, pero nada comparable a su doblete al Madrid en Riazor. “Marcar dos goles en un partido no es fácil para un central. Si encima es contra el Madrid, en tu estadio y ganando, pues es un recuerdo que no se me borra ni a mí ni a los aficionados. A día de hoy, todavía me lo recuerdan por la calle, incluso deportivistas que eran críos entonces”, añade Juanma.