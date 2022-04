Más allá del ruido, de la presión por ser primeros o de la inquietud por caer del play off, Borja Granero apuesta por aislar al grupo, que se centre en el rendimiento inmediato y recuperar sensaciones y la costumbre de ganar. Todo para llegar a esa fase final en Galicia y en Riazor para la que ya hay que ir haciendo un trabajo de pedagogía. "Preferiría (subir directo). La última vez ascendí con un play off y, por eso, tiene un valor de la virgen para mí. Teníamos (este Dépor) una posición ventajosas y la perdimos y esa visión hay que cambiarla. Si no tenemos la humildad y pensamos que es poco para nosotros (el play off), ya vamos perdiendo. Vamos a pelear con el Racing, pero si llegamos al play off, no es algo menor, la ilusión y el hambre tiene que ser enorme. Te abre también las puertas del fútbol profesional", razona recalcando sus palabras.

Borja Granero, que ha recuperado protagonismo en las últimas semanas, reconoce que no tiene muy buenos recuerdos de su última visita a Lezama, pero está a tiempo de cambiarlos ante un equipo que ya le entró por los ojos en la primera vuelta. "Nos lo puso difícil en Riazor, en la presión. Me gustaron mucho aquí. Nosotros vamos a demostrar el equipo que creo que somos. Hay que competir al máximo siendo ambiciosos y mostrar el hambre del grupo. No tiene por qué salir mal", asevera quien apunta que el máximo objetivo en estas semanas es ser un conjunto "regular, que encadena resultado y sensaciones", aunque sea "un momento del año en el que todos aprietan". No han sido semanas fáciles en el entorno del Dépor, incluso en el propio vestuario. El equipo se ha caído y se han multiplicado las charlas tensas o trascendentes con el entrenador Borja Jiménez, los miembros de la secretaría técnica Carlos Rosende o Juan Giménez, incluso con el consejero y director general David Villasuso. Granero defiende, por encima de todo, que los canales de comunicación estén abiertos en los buenas y en las malas y aunque no sea del todo agradable lo que haya que escuchar. "Estos clubes donde todo se lleva a un carácter de urgencia tan grande, en los que hay tanta presión y tanto movimiento...", avanza antes de desgranar cómo ha visto todo ese "famoso ruido". "Esto es así y tiene que ser así: exigencia y comunicación. También es cierto que los equipos que consiguen tener una infraestructura más segura y están más seguro de lo que hacen, y transmiten tranquilidad a la gente que trabaja, que haya esa facilidad para comunicarse. Borja puede decir esto está bien o no, David (Villasuso) puede bajar y decir esto no está bien, pero estamos seguro de que va a salir... Trabajo con estas personas todo el año y tiene que haber la confianza para cuando las cosas van mal, decir lo que está bien y lo que está mal, y cuando van bien, ser ambicioso y decir 'esto hay que mejorarlo'. Lo de Badajoz no le gustó a nadie, a nadie. ¿Que era el momento? Como fue otros días. Hemos hablado muchas otras veces. Ese día nos fastidió mucho por lo que pasó en Badajoz, porque no nos reconocimos y eso es lo peor que te puede pasar, eso te pone en alerta. De esas reuniones hemos tenido 500 y se han dicho cosas buenas y malas y parece que fue ese día...", razona.