Josep Calavera hizo ayer autocrítica sobre su actuación del pasado fin de semana frente al Rayo Majadahonda, ante el que cometió algunos errores “que no se pueden dar”. “Sé que no puedo fallar eso. Me autoexijo mucho y quiero corregir errores para fallar lo menos posible. No fueron mis mejores sensaciones a nivel individual y sé que puedo dar mucho más y estar muchísimo mejor”, reconoció.

De todas formas, se siente “feliz y contento” por los minutos que está teniendo en las últimas jornadas después de apenas contar para Borja Jiménez en los primeros seis meses de competición. “Últimamente estoy contando más, con muchos más minutos. Estoy contento, agradecido y con ganas de aprovechar las oportunidades. Estoy intentando dar lo mejor de mí para ayudar al equipo”, añadió. Calavera no piensa en un hipotético play off y está centrado en apurar las escasas opciones que le quedan al Deportivo de acabar primero y así lograr el ascenso directo. “El Racing de Santander lo tenemos lejos pero no lo perdemos de vista. A día de hoy no pensamos más allá”, zanjó el centrocampista. De cara a la visita del domingo al campo del Athletic B, el futbolista cedido por el Atlético en el Dépor resalta lo importante que sería dar continuidad al resultado positivo de la pasada jornada. “Toca ganar, sobre todo para encadenar dos victorias, coger confianza y recuperar las buenas sensaciones”, deseó el catalán.