“Me llevaba muy bien con Lendoiro, pero no le gustaba como entrenador”

La primera vez que el Dépor se midió al Bilbao Athletic, en 1980, en el banquillo rival estaba Javier Clemente. El extécnico de España rememora aquella época, puntualiza sus decisiones como seleccionador en la era del Superdépor, analiza el momento actual del equipo coruñés y desvela su fluida relación con Lendoiro y Francisco Vázquez.

No tendrá nada que ver el Bilbao Athletic-Dépor de 1980 en San Mamés con el de ese domingo, ¿no?

Nada, no tengo recuerdos concretos del partido, pero sí debo decir que de aquel equipo que yo llevaba en los 80, en cuanto pasé al primer equipo, subí a diez jugadores a Primera. Aquel Bilbao Athletic fue un gran, gran equipo. A los dos años fuimos campeones de liga, entonces ahí había mucho nivel. Mientras el Bilbao Athletic no descienda, que es lo importante, ya me gustaría que el Dépor resurgiera de esa zona angustiosa, que es la Segunda B o la Primera Federación como le llaman, que yo me hago un lío tremendo. Deseo que el Dépor vuelva a sus viejos laureles, porque en el fútbol tienen que estar los equipos tradicionales.

¿Imaginaba tal caída?

A todos nos sorprendió que descendiera, de la forma que lo ha hecho y hasta donde lo ha hecho. A veces la forma de trabajar de los clubes no es la más correcta. Estuvo Lendoiro, que lo llevó, dicho con respeto, a un estatus que no le corresponde. Un equipo de altísimo nivel y valor en una ciudad tan pequeña, pues es muy difícil de mantener económicamente. Tienes unos años de grandeza, pero luego no la puedes mantener. Puedes vivir un año muy bien un chalé, pero no cinco, igual al quinto resulta que la penuria económica te lleva a otro sitio. Augusto quiso hacer e hizo un equipo grandioso, pero que estaba fuera de las posibilidades del club. En cuanto hubo un percance no lo pudieron soportar.

¿Nunca le llamó para sentarse en el banquillo de Riazor?

Me llevaba muy bien con Augusto, pero creo que no le gustaba como entrenador y pues nada. Hubiera ido encantado, ¿eh? En A Coruña tengo amigos y el Dépor siempre era un club que decía “joe, ahora que no tengo equipo, ya me gustaría ir al Dépor”. Cuando veía que el Dépor no estaba bien, me decía “joe, pues yo iría encantado, aunque fuese en Segunda”. No me hubiera importado. A mí me tiran mucho los amigos y el vivir en una ciudad. En A Coruña hubiera vivido muy bien. Era de mi gusto, pero en el mundo de los entrenadores, una cosa es que te guste ir a un sitio y otra es que te llamen. Augusto y yo nos llevábamos muy bien y hemos comido juntos muchas veces, pero futbolísticamente imagino que nunca he sido de su agrado, cosa que es normal, porque no tengo que gustar a todo el mundo.

Habla de amistades. ¿Qué más le une a la ciudad?

Hasta que se murió mi amigo Pepe, hacíamos una comida todos los años que coincidía con el Teresa Herrera. Nos solíamos juntar tres días. Estaba Pepe Vales, que tengo relación con él y con su hijo, al que tuve en la sub 21; el alcalde, el antiguo alcalde, el señor alcalde con letras mayúsculas, Francisco Vázquez, y Manel, directivo del Madrid, que es íntimo amigo de Pepe Vales. A ver si repetimos porque sino vamos a cascar todos y no nos hemos vuelto a reunir.

¿Alguna anécdota? ¿Hablaban también de política y fútbol?

Con esos señores, que son gallegos muy listos, lo que hago es escuchar. Como en el colegio, solo hablo cuando me preguntan y, como alguna vez hablan de fútbol, entonces puedo intervenir y sino, pues escucharles es un placer, porque la vida de Galicia y la que han tenido es mucho más rica que la mía. Mi difunto padre decía “Javi, escucha lo que puedas, que siempre se aprende”.

¿Qué le parece este Bilbao Athletic? ¿Ha ido a Lezama a verlo?

A Lezama no voy porque basta que vayas para que empiecen a decir rumores. Los he visto por televisión, pero el tema del Bilbao Athletic es muy claro. Su función es subir jugadores y lo está haciendo con chavales muy jóvenes. Han pasado demasiados y no lo digo porque no sea bueno, pero es que han debilitado al equipo. Tienen gente muy jovencita, que juega muy bien, pero claro luego hay que competir y los equipos más veteranos les crean problemas. Desde que llegó Patxi Salinas están mejor y saliendo de una zona un poco delicada, de lo cual me alegro por Patxi y por el club.

Vivió como seleccionador la eclosión del Superdépor y llevó a Fran, Manjarín y Donato. ¿Cómo gestionó aquella época?

A Manjarín, al que recuerdo de la Eurocopa de Londres, en la que, de verdad, estuvo muy bien. Además, se casó con una de A Coruña, la del Manda Truco... Me vino muy bien por el fútbol y porque sus suegros tenían un pedazo de restaurante. Era un chaval fantástico y una buena persona. Y lo mismo de Donato. La única pena que tengo de aquella época, y eso que han pasado años, es Fran. A mí me gustaba mucho, su calidad.

¿Debió llevarlo más?

Ahora viendo al Barça y a su hijo jugar, me digo “si Nico tuviera la técnica de su padre... O si Fran tuviese el nervio, la garra y la agresividad de su hijo, hubiera sido un figurón increíble”. Con Fran estaba contentísimo porque tenía una calidad extraordinaria, pero luego estaban las necesidades. Necesitábamos un equipo con algo más de poder físico y no lo llevé lo suficiente. No sé si fui justo, porque era un gran jugador que merecía haber estado más en la selección. Y lo siento, además, porque me caía muy bien y me cae muy bien. Y se lo he dicho a él: “Me c... en diez, eras un jugador francamente bueno y no te llevé más”. No es que estuviera equivocado al 100%, pero era muy bueno y me gustaba como para haberlo llevado más. Igual ahí no fui justo.

Ya no es seleccionador de Libia. ¿Se retira o sigue en activo?

De retirarme nada, pero las posibilidades de que me llamen, a medida de que pasan los años, son menores. Hay más entrenadores y a los ex jugadores, aunque no tengan ninguna experiencia, los clubes los llaman porque son baratos. Aunque, en realidad, más barato que yo es difícil. En ese sentido, soy realista. No he me retirado, pero es que te van retirando. Si no te llaman, no entrenas, ya está. Cuando no me llame nadie, me diré: "Pues estás definitivamente jubilado".

Conociendo sus gustos, ¿no le aburre el fútbol de posesión, ahora tan en boga?

Si veo a mi equipo que hace fútbol de posesión, pero tira 30 veces a gol y gana 4-0 o 5-0 todos los partidos, pues me encanta. Ese fútbol sí me gusta. Pero el fútbol de posesión en general, el actual, no. Primero tiene que ser un equipo de un nivel muy alto y segundo lo pueden hacer ante uno muy bajo. Bien, claro, cuando juegas contra el tonto de la película, está bien y ganan, claro. Pero cuando juegas contra un equipazo enfrente, el fútbol de posesión, chico, déjalo en casa, no vale para nada.

Con todo lo que vivió como seleccionador y por caracteres, ¿se siente identificado con Luis Enrique?

Me encanta, Luis, porque le tengo mucho cariño personal. Si hablas de un amigo, pues todo lo que hace el amigo está bien, aunque igual para otro está mal. Con él he estado muchos años, me ha dado todo lo que le he pedido, se ha esforzado, es un supersimpático y ahora es entrenador. Solo tengo que darle las gracias y de la forma que puedo hacerlo es defendiéndole cuando le atacan y hablando lo suficientemente bien porque es un tío que me gusta.