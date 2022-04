Borja Jiménez lamentó el mal arranque del Deportivo frente al Bilbao Athletic tanto en la primera mitad como tras el descanso e hizo “autocrítica” en busca de la mejora que permita reencontrarse con los buenos resultados. “Nos ha costado en los dos inicios, tanto en la primera parte como en la segunda. No hemos manejado bien después del gol. Con el empate tuvimos tres situaciones muy claras: la de Doncel tenemos que hacer gol, la de Miku, el remate de cabeza de Álex… Tenemos que generar más y ser más dominadores. Hay que hacer autocrítica porque lo único que nos vale es ganar. Si con lo que generamos no nos da, hay que hacer más cosas. No estoy al 100% contento con lo que ha hecho el equipo porque creo que debemos hacer más cosas”, recalcó en su análisis.

El abulense considera que el Dépor hizo méritos para haberse llevado más de un punto en Lezama. “Veníamos de partidos perdiendo fuera de casa. Ha sido un encuentro igualado, quizá por ocasiones podíamos haber merecido ganar. Hay que mejorar, pensar en el domingo, en el DUX, y ganar. Hay que pedir disculpas como siempre lo hacemos como no ganamos y trabajar para llegar lo mejor posible a todo lo que va viniendo”, recomendó el técnico.

Objetivo ‘play off’

Con el Racing de Santander a once puntos de distancia, el Dépor deberá centrarse ahora en no perder la segunda plaza. Tal y como está el conjunto cántabro, alcanzar el liderato de aquí al final “está descartado”. “El tema del Racing es que ahora mismo no pierde nunca. Si no pierde nunca, está claro que está descartado. Nosotros lo vamos a intentar hasta el final. Se trata de ir ganando partidos porque si no somos campeones, la mejor manera de llegar al play off es ganar y tenemos que prepararnos para eso. El ascenso nos va a valer igual sea como campeones, que es lo que queríamos todos, y si no, tendremos que ascender en el play off. El caso es conseguirlo”, argumentó Borja Jiménez.

Negó el entrenador del Dépor que su equipo rindiera mejor cuando pasó a jugar con dos hombres en punta, Quiles y Noel. “Con Quiles y Noel no hemos estado bien ni para atacar ni para defender. Al equipo no lo he visto bien con dos puntas. No creo que haya sido el mejor partido de Quiles ni de Noel. Han estado muy lejos de su mejor nivel, aunque Quiles tiene la facilidad siempre de hacer gol. Lo mejor de Quiles es lo que nadie tiene, que es hacer gol. Él lo sabe. Si se quita el gol, que no se puede quitar, no ha sido su mejor partido, ni el de Noel”, insistió en su explicación el preparador visitante.

Por eso decidió retirar al canterano para dar entrada a Rafa de Vicente en el minuto 55. “Tenemos que ser críticos y la sensación al inicio de la segunda parte es que necesitábamos un jugador por dentro, por eso metimos a Rafa”, apuntó Jiménez sobre la entrada del centrocampista andaluz antes de volver a lamentar la falta de puntería en la recta final con “tres situaciones en diez minutos que hay que hacer gol”.

Jiménez elogió la capacidad para jugar “de forma más directa” del filial del Athletic, que cuenta con “jugadores de muchísima calidad por fuera”. “Te llevan a los duelos individuales y te desbordan, porque es normal”, añadió el técnico del Deportivo tras el 1-1 en Lezama.