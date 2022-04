El Dépor reclama por alineación indebida

El Deportivo abre un nuevo frente legal en los despachos tras anunciar ayer que “reclamará en las próximas horas ante los comités de la RFEF una posible alineación indebida del Bilbao Athletic”. Entiende el club coruñés que los jugadores rivales Juan Artola y Youssouf Diarra, que compitieron en Lezama frente al Dépor, no podían ser alineados al tener pendiente un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas que no pudieron cumplir en la anterior jornada frente al Extremadura debido a la exclusión del club azulgrana de la competición.

Hace dos jornadas la UD Logroñés vivió la misma situación con sus jugadores Rueda y Jesús Alfaro, y optó por no alinearlos, al contrario que hizo el Athletic B. Ambos estaban sancionados por acumulación de amarillas para el encuentro contra el Extremadura de la jornada 28, que lógicamente no se disputó, pero su club optó por no utilizarlos la siguiente jornada frente al DUX. Cuestionada la UD Logroñés sobre si esa decisión fue adoptada tras consultar previamente el tema con la RFEF, el club riojano evitó contestar al tratarse de “una cuestión interna del club” y se limitó a confirmar que la “decisión fue no alinearlos”.

El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, aseguró tras el partido que preparó el encuentro sin contar con el concurso de Artola y Diarra en el rival, porque en el equipo coruñés dieron por hecho que no podían jugar, mientras que su homólogo del Athletic B, Patxi Salinas, se mostró convencido de que sus jugadores ya cumplieron sanción en ese encuentro no disputado frente al Extremadura y, por lo tanto, no había ningún impedimento para que los pudiera utilizar frente al equipo coruñés. “Descansas contra el Extremadura, cumples ciclo y el siguiente partido juegas. No hay más. Para nosotros está clarísimo. No tenemos ninguna duda”, explicó tajante el técnico vasco. Fuentes del Athletic aseguraron horas después del encuentro que en el club existía “tranquilidad” sobre el asunto, sin confirmar si su departamento jurídico preguntó a la RFEF antes del encuentro sobre la situación de Artola y Diarra para garantizar la legalidad de su concurso.

Ahora será el Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol el que tenga que interpretar la reglamentación, que no detalla cómo proceder ante una situación así, para determinar si el partido finaliza con el resultado final de empate (1-1) que registró el marcador de Lezama, o bien se le da por perdido 0-3 al Bilbao Athletic y, por consiguiente, se le suman dos puntos más en el casillero del Deportivo, que pasaría a tener 60 en vez de 58. El Juez suele pronunciarse los miércoles, aunque no siempre lo hace ese día. En el caso de la alineación indebida de Unionistas frente al DUX, por ejemplo, tardó once días en dar el partido por perdido al equipo salmantino por jugar con doce futbolistas 45 segundos.