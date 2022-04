Alberto Quiles celebró ayer su decimocuarto gol liguero de esta temporada con el Deportivo, aunque su tanto no le bastó al equipo coruñés para llevarse los tres puntos de Lezama. “Queríamos venir a ganar el encuentro, pero no ha sido nuestro mejor partido. Cuando nos hemos adelantado creo que nos ha faltado lo de siempre en estos partidos atrás, tener un poco más de balón y no defender tan atrás”, explicó el delantero andaluz, que se afianza como el máximo goleador en solitario de la Primera RFEF.

El Deportivo marcó un gol frente al filial del Athletic, aunque en la recta final generó varias ocasiones claras como para haber logrado un segundo tanto con el que haber conseguido el triunfo. “Hemos tenido algunas situaciones para meter el segundo y no lo hemos hecho, así que un punto y ahora hay que intentar ganar en casa”, avanzó de cara al duelo del próximo domingo frente al DUX Internacional en Riazor. “Veníamos con la idea de ganar, sabiendo que luego tenemos el partido en casa. Queríamos enlazar esta victoria con la anterior en casa [contra el Rayo Majadahonda] pero no hemos sido capaces. No ha sido nuestro mejor partido. Si hubiésemos estado bien, habríamos ganado, pero ahora hay que ir a casa y ganar”, recalcó el atacante del Deportivo, que no sabe “qué pasará” con el tema de la posible alineación indebida del filial del Athletic.