Diego Villares analizó los problemas que está teniendo el Deportivo para volver a ser un equipo fiable, sobre todo en sus encuentros a domicilio. “No fue un partido fácil para nosotros. Otra vez fuera de casa nos está costando más de lo debido. Volvemos a pecar de lo mismo cuando marcamos el primer gol, por echarnos demasiado atrás y darle protagonismo al equipo rival”, explicó.

El futbolista de Vilalba lamenta que el Dépor no pudiera reencontrarse con el triunfo lejos de Riazor. “Necesitábamos esa victoria fuera que no hemos podido conseguir. Cuando mejor estábamos en el partido, con ese gol y más asentados, creo que nos metimos un poco atrás y eso no nos beneficia para nada”, insistió el canterano.

La falta de confianza es uno de los motivos fundamentales por los que el Dépor no es capaz de seguir teniendo el control de los encuentros cuando se pone por delante en el marcador. “Puede ser que nos parezca que ya no podemos dominar el partido después de ese gol y eso puede venir a través de la confianza”, comentó el exfabrilista.

Al igual que Borja Jiménez, también Villares reconoció que alcanzar el primer puesto ya es una misión prácticamente imposible. “El Racing de Santander está muy complicado, porque va con paso firme en cabeza. A todos les cuesta sumar de tres, como a nosotros”, afirmó Villares, que mostró su satisfacción por alcanzar los 25 encuentros que activan su renovación automática. “Estoy contento por eso, aunque me hubiera gustado que fuera con la victoria”, añadió.