Un mes de condicionantes en el Dépor

El agujero del lateral derecho. Los problemas de Víctor García y Trilli se han cebado con el equipo en el último mes de campeonato. El canterano no juega desde la visita a Badajoz, pero ya lo llevaba haciendo mermado varios partidos, mientras que su compañero lleva al margen del grupo desde prácticamente comienzos de año. A Borja Jiménez no le ha quedado más remedio que improvisar. Villares ha sido su recurso de emergencia preferido, pero también ha utilizado a Lapeña. En ambos casos, ha tenido que modificar la estructura natural del equipo con soluciones que han condicionado sus planteamientos. “Claro que han influido esas bajas. Porque obliga a modificar el resto. Intentamos darle alternativas al equipo e ir buscando soluciones para seguir siendo igual de profundos por fuera. Hay que ir reinventándose. Las opciones ahora son Lapeña y Villares. Cualquiera de los dos lo puede hacer. En función del rival o las bajas del equipo, te permite una u otra”, expuso la semana pasada el técnico sobre la influencia de las bajas de Víctor y Trilli en todo el conjunto.

Efecto arrastre en el centro del campo. Los problemas en el lateral derecho se dejan notar en otras posiciones, como lamenta Borja Jiménez. Retrasar a Villares a la defensa implica que el entrenador pierde a uno de los centrocampistas que más ha empleado durante la temporada. El futbolista de Vilalba ha tenido una presencia casi asegurada en las alineaciones por el recorrido que le ofrecía al técnico y la capacidad para presionar la salida rival del balón. En ausencia de Villares en el centro del campo, Borja ha situado a Calavera, Rafa de Vicente e incluso a Soriano, pero ninguno se ha afianzado.

Las lagunas en la delantera. Noel fue en el partido contra el Rayo Majadahonda el único delantero disponible por la sanción de Quiles y la lesión de Miku. El venezolano ya se ha recuperado y el equipo ha recuperado efectivos, pero continúa muy condicionado por los problemas ofensivos que arrastra desde comienzos de año.

Héctor, en solitario en el lateral izquierdo. A todos los problemas se sumó recientemente la lesión de Diego Aguirre, que ha dejado a Héctor Hernández como el único lateral izquierdo disponible. Su rendimiento ha decaído y es de los jugadores de la plantilla que más minutos acumula a lo largo de la temporada.

William de Camargo subrayó ayer que el equipo se encuentra “capacitado” para disputar el play off como vía para lograr el ascenso. “El objetivo era y sigue siendo, mientras queden opciones, ser primeros. Si no, a por el play off, que es la otra forma de ascender. Cualquier vía que sea ascender, estaremos metidos en ella para lograr el objetivo. No tienes nada perdido en el play off, tenemos posibilidades igual que los rivales. Al ser a un partido puede pasar de todo. Estamos capacitados para ello. Los futbolistas queremos jugar partidos importantes, estar siempre preparados”, manifestó ayer tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de marzo. El jugador brasileño reconoció que el Deportivo atraviesa una situación “difícil” debido a los malos resultados de la segunda vuelta del campeonato, pero no encuentra una razón para la crisis. “Creo que es un momento difícil, pero sólo con trabajo dentro del verde podemos cambiarlo. No sé decir lo que está pasando. Hay fases del partido que habrá que sufrir, ser dominados y tenemos que saber manejar eso también. Mejorar esa versión de saber defendernos y sufrir”, indicó William, reconocido por los votos de los aficionados como el más destacado de marzo.