El Deportivo recibirá el domingo en Riazor (12.00 horas) al DUX de Madrid con la obligación de ganar para conservar la segunda plaza en la clasificación. Mario Soriano considera que el hecho de jugar en casa es el mejor argumento para el equipo. El centrocampista cree que el equipo debe recuperar las señas de identidad perdidas para volver a ser fiable en el último tramo de la temporada. "Hemos logrado la victoria en los últimos partidos allí. Además, la primera parte el otro día fue muy buena. En casa estamos cómodos y hace mucho en eso el apoyo de la afición, que siempre nos está animando. Lo agradecemos y hay que seguir creciendo y teniendo personalidad todo el equipo. Tenemos que defender con el balón, sabiendo que también tenemos un rival enfrente", reflexionó.

Soriano admitió que el Deportivo no estuvo a su mejor nivel la semana pasada en el empate contra el Bilbao Athletic. "Metimos el gol y defendimos con bloque intermedio bajo. El rival enfrente tiene muy buenos jugadores y nos metieron atrás, y nosotros no estuvimos cómodos con balón. El equipo no estuvo como siempre. Para eso tenemos que seguir trabajando y entrenando", resumió.

El centrocampista también se refirió esta mañana a la posible alineación indebida de los rojiblancos, recurrida por el club ante el comité de competición. “Se habló un poco al final del partido. Dentro del vestuario, con los capitanes, cuerpo técnico y demás. No sabemos nada todavía, al menos de momento", indicó.