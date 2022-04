“Es mejor quemar etapas, no vale de nada correr y luego llevarte un golpe”

Brais Val (Vigo, 2002) es una de las apuestas del Dépor a medio plazo para su doble pivote y uno de los protagonistas del resurgir de un Fabril que busca colarse en el play off.

Lleva ya año y medio en A Coruña. ¿Cómo ha encajado?

Bien, bien. Me suelo adaptar a los sitios bastante rápido, pero aquí fue más aún de lo que esperaba.

¿Y a las ‘caricias’ de los veteranos de Tercera División?

Te dejan recados, es cierto (se ríe). Sabía que era algo que me podía costar al principio porque con los de mi edad siempre me ayudó mi físico. Al jugar con gente que te igualaba al choque, sabía que tenía que meter una marcha más.

¿También le costó al Fabril?

Claro. Somos gente joven y la experiencia es importante. Al principio de liga fuera de casa no nos hicimos a diferentes campos. Apostar por un Fabril joven y más en Tercera nos va a venir bien a todos para crecer antes. Así no vivimos un fútbol de mentira tan fácil yendo sobrados.

¿Se van a meter en el ‘play off’?

Hace poco parecía imposible. Estos cinco partidos nos dan sobre todo confianza. Estamos muy cerquita, en la pelea. Si ganamos los dos partidos que quedan, nos metemos dentro de la próxima fase.

¿Qué ha cambiado?

Somos los mismos y el trabajo es el mismo, solo que estamos teniendo esa pizca de suerte y de motivación. El míster está rotando y juegue quien juegue estamos metiéndole un ritmo muy alto. Es que los equipos de Tercera tienen un bloque bueno de 12 o 13 jugadores, pero tampoco les da para miércoles y domingo con la misma gente. Nosotros podemos rotar seis u ocho jugadores y se nota.

Y, en su caso, entrenarse habitualmente con el primer equipo...

El ritmo es una animalada. Todos los que vamos lo notamos. El otro día le tocó a Jairo. Así, como con balón te adaptas bien porque hay mucha calidad y es fácil jugar con ellos, en el ritmo de toque y en la presión sí que van como aviones. Nos viene bien: entrenar las máximas veces posibles a ese ritmo. Así vas a crecer antes y vas a poder adaptarte antes para en unos años jugar ahí.

¿En unos años o en breve?

Tenemos el precedente de Trilli, Peke y Noel, que de la nada pasaron del juvenil al primer equipo. Esa es la ilusión de todos. Si damos el salto cuanto antes, mejor, pero sé que es difícil. No vamos a saltar diez de un año para otro. Hay que seguir trabajando y si llega la oportunidad, aprovecharla, pero con paciencia.

¿Cuántos años le quedan de contrato? ¿No tiene prisa por llegar?

Tengo estos meses y otro año más. Firmé uno de juvenil y dos de Fabril. Si llegase esa oportunidad, sería increíble, también depende de dónde esté el Dépor. Y si me toca estar en el Fabril, pues ahí y a ganarme un puesto y en dos o tres años estar en el primer equipo. Las prisas no son buenas. Cada cosa a su tiempo. Si rompes puertas antes, perfecto. Pero si no es así... No vale de nada correr para luego retroceder. Es mejor ir poquito a poquito quemando etapas que tener mucha prisa para llegar y después pegarte la hostia.

¿Quién le iba a decir hace años poder ser profesional en el Dépor?

Choca, sí. Si con ocho años me lo dicen, no me lo habría creído. Pero la vida da vueltas y es la mejor decisión (venir al Dépor) que podría haber tomado. El año pasado campeón, este jugando y play off... No hay queja.

Ser de Vigo y jugar en el Dépor. ¿Ya está normalizado?

Ya tengo doble nacionalidad (se ríe). Ahora ya estoy adaptado. Claro que me han vacilado y hay gente que lo sigue haciendo, pero siempre de buen rollo y cachondeo. El de aquí te llama portugués y el de allí turco. Mientras sea a bien todo, no hay problema.

Jugó en el Celta y coincidió con Gabri Veiga. ¿Cómo vio lo ocurrido en el final del Celta B-Dépor?

Estuve con él hasta cadetes. El partido es caliente, es un derbi y acabas con la adrenalina a tope y te sale hacer cosas que no quieres hacer o que luego te arrepientes. Conozco a Gabri y no es de provocar, pero acaba el partido caliente y se equivoca y se forma el tumulto. Todos nos equivocamos.

¿Cree que luego se ha visto en las imágenes y no se reconoce?

Seguro. Tras dos o tres días seguro que se vio y sabe que no ha estado bien. Hay que saber perder y saber ganar. Es joven, está quemando etapas rápido y le gana al Dépor y la emoción te hace cometer errores.

Ahora que ya ha estado en los dos bandos. ¿Cómo ve la rivalidad?

Es bonita. Cuanta más haya, mejor. Entiendo las dos partes. Ahora quizás al Dépor le toca sufrir un poco más, pero el Dépor tiene mucha historia y es muy grande, y el Celta también quiere ser como el Dépor, tener esa historia.

¿Al menos había ganas de derbi?

Que tu máximo rival en un partido del filial lleve mucha gente, la misma o más que el primer equipo, demuestra la grandeza del Dépor y la rivalidad que hay.

¿Quiere echar aquí raíces?

La vida te lleva por muchos sitios y lo sé de primera mano. Ojalá pueda estar todos los años que el Dépor quiera y que confíen en mí.

¿Se ve como sustituto de Álex?

Uff (resopla). Cuando voy a entrenarme con ellos, siempre me fijo en cómo se coloca. Es un ejemplo. Podemos ser, se puede decir, de las mismas características a priori y ojalá tener la carrera que tuvo él o hacer lo que él hizo. Sé que es difícil, pero ojalá ser el relevo y que en quince años digan que fui el nuevo Álex. Sé que es complicado.

Ya que le gusta aprender y fijarse. ¿Qué les ha enseñado Gilsanz?

Yo hasta el año pasado no conocía a esta generación del Dépor, pero era muy buena técnicamente. Eso sí, era un grupo que táctica y defensivamente le costaba y Óscar ayudó a mejorar. A base de trabajo y entrenamientos pudo hacer un bloque compacto defensivo y luego el talento sale solo. Reforzó los aspectos defensivos y los sigue reforzando este año. Somos uno de los equipos menos goleados. Él insiste mucho en el trabajo defensivo, no solo en el ofensivo, ya sabe que tenemos talento.

Siendo pivote, ¿le tirará todo eso?

A mí toda la táctica me gusta. Quiero ser entrenador y todo lo que pueda aprender... Siempre había tenido técnicos que se centraban en lo ofensivo, no en lo defensivo, eran equipos de poseer el balón, de dominar y tener a un entrenador que insiste más en lo defensivo que en lo ofensivo también te ayuda a aprender y a crecer.

¿Tan pronto, con 19 años, ya sabe que quiere ser entrenador?

Sí, sí. Quiero vivir del fútbol, como jugador o como entrenador, seguro. ¿El curso? Aún no, con calma. Todos los fines de semana, entre Primera o Primera RFEF, veo dos o tres partidos. Veo el partido normal, pero sí me fijo más en los de mi posición para poder copiar alguna cosa, me gustan los pequeños detalles que hacen.