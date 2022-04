El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, se mostró esta mañana convencido de que la reclamación presentada por el club coruñés por la posible alineación indebida del Bilbao Athletic contra el Dépor la pasada jornada en Lezama prosperará y el equipo coruñés sumará dos puntos extra en los despachos. “Es algo que doy por hecho porque no hay lugar a dudas. Han tenido un pequeño error y les ha llevado a cometer alineación indebida. Cuento con que nos darán los dos puntos. Si no, sería sentar un precedente complicado”, señaló en referencia a la posible picaresca de limpiar de amarillas frente al Extremadura, eliminado de la competición desde marzo.

Al abulense le “preocupa la negatividad” que palpa por el bajón del Dépor en la segunda vuelta del campeonato. “Ahora no puede ser que nos empiece a preocupar el tercero [el Racing de Ferrol], porque si no, puede ser que en unas semanas nos preocupe el cuarto o el quinto. Hay que trabajar intentando ser lo más positivos posible. Entrar en una vorágine de que todo va a ir mal, sinceramente, no creo que nos ayude. Hay que valorar ser segundos sabiendo que nos encantaría ser primeros. No valoramos ya nada de lo que hacemos. Quedan dos meses de competición, todos tenemos el mismo objetivo y es fundamental que seamos positivos”, recalcó esta mañana en Abegondo.

Según el estado físico-médico de la plantilla comunicado a primera hora por el club, todos los jugadores del Dépor están disponibles para el encuentro de mañana contra el DUX Internacional en Riazor (12.00 horas), salvo los lesionados Trilli y Víctor García, aunque Borja Jiménez quiere completar la sesión de hoy para comprobar cómo está todo el mundo porque “hay mocos y catarros”. “Luego valoraremos si vamos todos. Iremos casi todos y decidiremos mañana”, señaló sobre la posibilidad de convocar a toda la plantilla, incluidos los lesionados.

De cara al encuentro de mañana contra el DUX, hace un llamamiento a la afición para que arrope al equipo en Riazor. “Nos vamos a encontrar a un rival muy ofensivo. Su propuesta de fútbol me gusta porque son valientes. Es un día para ver buen fútbol. Invito a todo el mundo a que acuda a las doce, a nuestra gente, porque va a ser muy importante. Necesitamos una vez más de su cariño, que siempre nos lo muestran tanto en casa como fuera. Los jugadores lo agradecen siempre”, añadió Borja Jiménez.