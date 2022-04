“Esta es la línea a seguir, las sensaciones son muy buenas”

Héctor Hernández está convencido de que el triunfo ante el DUX supone un gran empujón para el Dépor a nivel de confianza y moral. “El vestuario lo necesitaba y la afición lo necesitaba. Ha sido un muy buen partido en líneas generales de todo el equipo. Esto nos va a ayudar a nivel mental”, apuntó el lateral tras el 3-0. “Las sensaciones del partido son muy buenas, esta es la línea a seguir. Hay que mantener esta dinámica”, añadió.

El vallisoletano analizó la “primera parte muy buena” completada por el Deportivo, que a su juicio realizó méritos suficientes como para haberse ido con más de dos goles de ventaja al término de los primeros 45 minutos: “El 2-0 al descanso se nos ha quedado corto”. Héctor no tira la toalla en la caza del Racing, pero reconoce que es una meta muy difícil: “Se está viendo que el líder no pincha y nosotros seguimos a lo nuestro. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, seguiremos a ver si podemos alcanzarlo”.

Ahora el lateral ya piensa en el Talavera, un rival “que no va a ser nada fácil porque hace bien las cosas a pesar del puesto que ocupa en la clasificación”. “Fuera de casa nos está costando un poquito más y tenemos ganas de hacer dos partidos seguidos ganando. Nos es indiferente jugar viernes o domingo. Así tenemos más días para entrenar y trabajar el partido”, apuntó en referencia al cambio de horario de la visita a Talavera, que pasa del viernes al domingo.