Antoñito, un recambio a prueba para el Dépor

El Deportivo ha decidido solucionar el agujero que padece en el lateral derecho recurriendo a la única posibilidad que posee: acudir al mercado de jugadores sin equipo. El club incorporó ayer a los entrenamientos a Antonio Jesús Regal Angulo, Antoñito (Herrera, Sevilla, 1987), con vistas a un posible fichaje hasta final de temporada para cubrir las bajas de Trilli y Víctor García. En estos días se ejercitará a modo de prueba a las órdenes de Borja Jiménez, con el que coincidió la pasada temporada en el Cartagena, y que podría encontrar un recambio natural para una posición muy mermada por las lesiones.

La secretaría técnica decidirá esta semana sobre un jugador con una trayectoria dilatadísima y que se encontraba en paro desde enero. Lateral experimentado y con marcada tendencia ofensiva desde sus inicios futbolísticos, en sus últimas campañas pulió sus capacidades defensivas. En el curso 2015-16 coincidió con el exportero deportivista Dani Mallo en las filas del Albacete. “Era más joven, pero destacaba sobre todo por su capacidad para sorprender. Era un jugador muy ligero, muy rápido, que se incorporaba muy bien al ataque”, recuerda el exguardameta blanquiazul sobre el sevillano.

Del Albacete dio el salto al Córdoba en la temporada 2016-17, donde jugó a las órdenes de otro exdeportivista, en este caso de José Luis Oltra. “Lo entrené en el Córdoba y me enfrenté a él. Lo primero que hay que decir es que un chaval excepcional, para el entrenador y para todo el mundo en la plantilla. Sabe aceptar el rol y aumenta el nivel competitivo del equipo”, subraya el que fuera entrenador del Deportivo.

Al igual que Dani Mallo, Oltra también destaca las prestaciones ofensivas del posible fichaje blanquiazul. “Es de neta vocación ofensiva y desborda bien. Incluso cuando jugamos con doble lateral lo utilizamos por delante”, resume el extécnico deportivista.

El gran salto en la carrera de Antoñito llegaría después de esa campaña en el Córdoba. Ficharía por el Valladolid, con el que ascendería a Primera División con un papel protagonista. Mantendría su estatus en la máxima categoría, ya como un jugador diferente. “En Valladolid era mucho más cerebral y tenía más responsabilidad dentro del equipo. Mejoró mucho en aspectos posicionales y se le notaba más maduro futbolísticamente”, expone Dani Mallo.

“Defensivamente no es malo, pero es mejor ofensivamente”, resume Oltra. “Es rápido y no es fácil de superar. No tiene un físico portentoso, pero salta, disputa y va. Se deja todo en el terreno de juego. Para el Dépor o para cualquier otro equipo de la categoría o incluso de Segunda División lo recomendaría”, añade el exentrenador deportivista.

Después de abandonar el Valladolid, pasó de forma efímera por el Panathinaikos griego antes de recalar en el Cartagena, donde tampoco tuvo continuidad. En el Deportivo, en caso de formalizarse su incorporación, buscará ayudar en el tramo decisivo de la competición.