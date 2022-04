‘Final’ a tres bandas para el Fabril

El Fabril prepara la última jornada de Tercera RFEF, que se disputará en horario unificado el domingo a las 18.00 horas, sin depender de sí mismo para acceder al play off, pero con opciones reales de acabar metiéndose entre los cinco primeros después de un último mes y medio de competición sobresaliente, con un balance de cinco victorias y un empate. La meta de pelear por el ascenso parecía no hace tanto inalcanzable, pero ese arreón final le deja con vida para la jornada de clausura, en la que recibirá al Rápido de Bouzas en Abegondo. “Todos hubiésemos firmado hace un tiempo llegar aquí en estas condiciones, en esta situación, y los chicos están con mucha ilusión y confianza en sí mismos”, asegura el técnico fabrilista, Óscar Gilsanz.

Para disputar el play off el filial blanquiazul (50 puntos) debe ganar y que Barco (51) o Racing Villalbés (50) no venzan en sus respectivos compromisos ante el Atlético Arnoia, ya descendido, y el Ourense CF, que se juega la primera plaza y con ella el ascenso directo. A priori, parece más factible que pueda pinchar el Villalbés, que visita al Ourense, antes que el Barco, que recibe al penúltimo. Incluso al Fabril podría bastarle con sumar un punto si el Barco pierde y el Villalbés no pasa de la igualada, beneficiado en ese caso por un triple empate a 51 puntos. Gilsanz, por su parte, no hace cuentas y recomienda enfocar única y exclusivamente hacia el encuentro de Abegondo.

“Las carambolas no existen más que en el billar. Nuestras quinielas pasan por ganar nosotros y pensar únicamente en nuestro partido, porque nos va a hacer falta poner los cinco sentidos en él. Nos enfrentamos a uno de los mejores de la liga y que en la primera vuelta quizá fue el que nos superó con mayor claridad”, recuerda Óscar Gilsanz en referencia a la derrota (3-1) en el Baltasar Pujales.

“Tenemos que fijarnos únicamente en nuestro partido, en nuestro rival —recalca el entrenador—y a partir de las ocho menos cinco, dependiendo de si somos capaces de ganar o no, pensaremos en otras cosas, pero mientras no ganemos nosotros, no tiene sentido pensar en otros resultados. Solo al final miraremos lo que ocurrió en otros campos porque sería perder energía en algo que nosotros no podemos controlar. Intentaremos focalizar la atención en nuestro partido”, insiste el betanceiro.

El empate del pasado domingo en A Estrada (2-2) truncó la racha triunfal de cinco victorias consecutivas del Fabril y le impidió llegar a la ultima jornada dependiendo de sí mismo para jugar el play off, pero igualmente el filial sigue con la flecha hacia arriba y encara el encuentro definitivo con los niveles de confianza y autoestima a tope: “Sí puede parecer que llegamos en un muy buen momento, es cierto, pero una vez que iniciemos el partido del domingo a las seis de la tarde, lo que ocurra ya no va a depender de las dinámicas anteriores sino que sabemos que en 90 minutos están en juego los objetivos de los equipos, y ahí ya dependerá de muchos factores y las dinámicas anteriores perderán su valor. En ese sentido, debemos preparar el encuentro no pensando en nuestra dinámica sino pensando en el partido en sí, en imponernos al rival”.

Un filial “muy joven”

Gilsanz partía esta temporada “con el objetivo casi conseguido de inicio porque tres de nuestros futbolistas —Noel, Trilli y Yeremay— ya estaban en dinámica del primer equipo”. “A partir de ahí, empezamos a trabajar con un equipo muy joven, dándole muchos protagonismo a jugadores juveniles”. A cuatro, sin ir más lejos, alineó de titulares en el último partido: Brais Suárez, Barcia, Jairo y Mella.

Toda la plantilla contará con el apoyo de la afición deportivista, que se volcará el domingo para registrar en Abegondo la mejor entrada de la temporada. “Esperemos que seamos capaces de tener un buen rendimiento en condiciones de mayor exigencia y, cuanta más gente nos venga a apoyar, mejor”, concluye el entrenador del Fabril.