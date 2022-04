Antoñito acaba con los “parches” en el Deportivo

El Deportivo oficializó la incorporación hasta final de temporada de Antonio Jesús Regal Angulo, Antoñito (Herrera, Sevilla, 1987), para solucionar el agujero en el lateral derecho. Víctor García está prácticamente descartado para lo que resta de campeonato y las esperanzas de poder contar con Trilli son cada vez menores, según admitió ayer Borja Jiménez, así que el club decidió explorar el mercado de jugadores sin equipo y reclutar a un jugador con una experiencia de sobra contrastada. Ya no habrá más “parches” en lateral derecho hasta el final de la temporada, aunque mañana en Talavera todavía podría jugar Villares.

Borja Jiménez avaló ayer su fichaje y sobre todo las virtudes del defensa sevillano. Lateral de marcado perfil ofensivo a lo largo de toda su carrera, Antoñito posee una amplia trayectoria y en su etapa más reciente tuvo un papel protagonista en el Valladolid que logró el ascenso a Primera División de la mano del exdeportivista Sergio González. “Es un jugador con unas características muy claras. Lateral con llegada, con buenas situaciones de centro y que puede cumplir perfectamente los requisitos que queríamos en una posición en la que desde hace unos meses no teníamos a nadie. Hemos ido poniendo parches, pero ahora ya tenemos un jugador específico”, manifestó Borja Jiménez.

Para el entrenador deportivista, la llegada de Antoñito supone dejar atrás los experimentos del último mes en el lateral derecho, aunque mañana en Talavera es probable que el elegido para esa posición vuelva a ser Villares. Borja Jiménez, sin embargo, cuenta ya con el sevillano. “Si todo va normal con el tema de la ficha, viajará y será uno más”, indicó sobre la posibilidad de que hoy entre ya en la convocatoria. “Sabiendo que no llegará en su mejor estado, pero viajará y estará con nosotros. Y si viaja es porque puede jugar. De inicio o no, ya decidiremos. Está claro que ha venido a aportarnos y que puede jugar. Valoraremos más o menos, pero hemos querido que fuese rápido porque no teníamos a nadie”, añadió el técnico.

Antoñito tendrá que compensar las ausencias de Víctor García y Trilli, que cada vez tienen más lejos volver a jugar esta temporada. El canterano sigue sin poder ejercitarse con el resto del grupo y Borja Jiménez es cada vez más pesimista con su regreso, al igual que antes con Víctor, al que dio ya por perdido. “Soy poco optimista porque le sigue impidiendo entrenar y no nota mejoría”, lamentó ayer el entrenador blanquiazul sobre Trilli. “No sabemos muy bien lo que tiene, pero no puedo ser optimista. Va haciendo cosas dentro de lo que le permite el pie, pero todavía sin pelota. Hasta que tenga la capacidad en los golpeos, algún cambio de dirección donde fuerza y le molesta... es un proceso largo”, añadió. Borja también se decantó por no tener prisa en el caso del canterano: “En estas situaciones hay que dejarle espacio. Que sepa que estamos ahí para lo que necesite, pero no preguntarle cada semana cómo está para que te conteste que le sigue doliendo. Eso debe de ser frustrante”.