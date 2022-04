Antonio Jesús Regal Angulo, Antoñito (Herrera, Sevilla, 1987), se ha convertido esta mañana en nuevo jugador del Deportivo hasta el final de la temporada para cubrir las bajas en el lateral derecho. El defensa ocupará una de las plazas libres y está disponible para el partido del domingo (12.00 horas) contra el Talavera. "Es un jugador de unas características muy claras, que son las que estábamos buscando. Un lateral alto, con llegada y que cumple todos los requisitos que queríamos", defendió esta mañana el entrenador blanquiazul, Borja Jiménez.

Antoñito llega para compensar las ausencias de Trilli y Víctor, que no tienen una fecha de regreso clara y podrían incluso perderse lo que queda de temporada. "Desde hace una semana no teníamos nada y hemos tenido que ir poniendo parches", justificó Borja. "Ahora tenemos un jugador específico en esa posición que creo que nos va a ayudar", añadió el técnico.

La nueva incorporación deportivista estará ya disponible para el partido de este domingo en Talavera, aunque Borja Jiménez reconoció que deberá ir adquiriendo ritmo después meses en el paro. "Si viaja es porque puede jugar. Lo que está claro es que ha venido para aportar y que tiene que ir cogiendo poco a poco la forma. Hemos querido que todo fuera muy rápido porque esta semana no tenemos a nadie", argumentó el entrenador deportivista.

El club decidió incorporar a Antoñito tras comprobar que tanto Víctor García como Trilli tienen cada vez menos opciones de jugar esta temporada. Al primero ya lo dio por perdido el técnico hace unas semanas y con el canterano también tiene pocas esperanzas. "No nota mejoría. No sabemos muy bien lo que tiene y lo que no le permite hacer las cosas. Por eso el club también toma la decisión de incorporar a un jugador en esa posición. No puedo ser optimista porque las semanas pasan, no entrena con nosotros y no hay mejoría", señaló Borja sobre Trilli esta mañana.