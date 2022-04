Ni el Deportivo se imaginaba en esta calma chicha cuando se acerca el final de la competición ni el Talavera proyectaba a estas alturas una lucha por salvarse de caer a Segunda RFEF ni David Añón (A Coruña, 1989) pudo imaginar hace unos pocos años un duelo directo ante el equipo en el que se formó en la tercera categoría nacional. Todo llega a contracorriente y por eso su mejor receta para todos es limpiar la mente antes el duelo de esta mañana en El Prado y mirar al futuro, fijarse en las oportunidades. “Hay que olvidar el pasado. Ni nosotros pensábamos estar ahora en esta pelea, hubo inversión fuerte, con sueldos importantes. Ni ellos se veían lejos de la primera plaza. Pero aún podemos conseguirlo los dos. ¿Dónde hay que firmar? No espero a mañana. Todos creíamos que el Deportivo iba a estar de paso en esta categoría, pero es muy complicada. Tienen que ver el play off y jugarlo en casa como un incentivo, no con preocupación”, apunta el exblanquiazul que debutó con el primer equipo coruñés en 2010 de la mano de Lotina.

Contemporáneo de Álex Bergantiños e Ian Mackay, queda lejos ya su salida de Abegondo destino Albacete que le llevó dos años después a jugar en el Celta B. Se explica. “En mi época no se apostaba de verdad, yo me hubiera quedado encantado en el Dépor. El equipo había bajado, yo había hecho goles en Segunda B y solo me ofrecían ficha del filial. Me fui al Albacete y acabé en el Celta B, porque quise acercarme a casa, esa fue mi idea. El Dépor es mi equipo, fue bonito el debut, pero no me arrepiento de nada de lo que hice”, reafirma. Ese vistazo al pasado y comprobar lo que están viviendo hoy sus coetáneos y jóvenes como Trilli o Noel le hace albergar esperanzas para el futuro. “Me alegra mucho ver a Álex y a Ian ahí. Ambos tuvieron que salir y dar mil vueltas antes de volver, eso es lo que hay que evitar que vuelva a pasar. En la primera vuelta me sorprendió mucho Trilli en el partido de Riazor. He estado siguiendo al equipo juvenil esta temporada y en ese equipo hay mucho nivel”, analiza. Antes de que toda esa generación pueda asaltar el primer equipo del Dépor, llega el duelo de hoy en el que el contingente de exdeportivistas (Añón, Edu Sousa y Tomi Bourdal) ha recibido el refuerzo en las últimas semanas del técnico Manu Mosquera. “Ha entrado muy bien en el vestuario. Es directo, tiene experiencia en el fútbol profesional y ha conectado con nosotros”, asegura de otro viejo conocido de los blanquiazules.