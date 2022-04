El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, indicó al finalizar el partido en Talavera que el equipo hizo méritos para conseguir algo más que un empate, pero al mismo tiempo reconoció que la segunda vuelta fuera de casa es “muy mala”. “Hubo situaciones distintas durante el año. Es un partido que teníamos que ganar. Tenemos que ser más agresivos en tres cuartos, hacer más cosas cuando llegamos a esas zonas. Que pasen cosas de real peligro. En ese aspecto hay que mejorar. La segunda vuelta fuera de casa es muy mala, no nos vamos a engañar y hay que decirlo. Tenemos suerte que solo queda uno y el play off se va a jugar en casa”, resumió el técnico sobre el pobre rendimiento del equipo desde comienzos de año lejos de Riazor.

A pesar de admitir los problemas a domicilio, Borja Jiménez insistió en que el equipo mereció más ayer en Talavera, especialmente en la segunda parte. “Creo que el empate no es justo, pero tenemos que hacer más cosas para ganar”, destacó el entrenador blanquiazul. “Tuvimos situaciones en la primera parte, la de Villares, un tiro de Juergen. Ellos nos hicieron gol con muy poco. Nos marcan con un centro muy lejano que hemos defendido mal. Empatamos rápido, a partir de ahí en la segunda parte hemos estado bien. Llevamos la pelota con facilidad hacia su área, pero todos los centros que sacábamos eran malos. Tuvimos mala suerte en la acción de Quiles, pero hay que hacer más cosas para ganar. Teníamos que ganarle, no llega con ser mejor que el rival hay que ganar”, analizó Borja Jiménez.

El Deportivo dejó una imagen muy pobre en la primera parte, pero mejoró en la segunda. “Tengo la sensación que los 20 primeros minutos entramos bien. Hay situaciones de Juergen, de William... sin tanto predominio de situaciones de gol, han sido más claras las de la segunda parte. A partir de un córner hemos perdido el control. Era sencillo atacar, la primera parte eso no lo hemos interpretado bien. La segunda, tanto Villares, Juergen, Rafa, conducían más, fijaban más y llegaba la pelota rápido a los de fuera. Como os he dicho, tenemos que ser más consistentes durante más tiempo, igual que el otro día”, resumió el técnico. “El Talavera no te permite defender alto, la pelota vuela enseguida, defiendes cerca de tu área. Ellos son fuertes, no nos iban a permitir robar en campo rival, ellos no juegan nada en campo rival, sabíamos que iba a ser todo más directo. Nos cuesta más con equipos que le pegan largo. No ganamos muchos duelos, aunque hoy Jaime y Lapeña han estado bien. Son transiciones de jugadores por dentro que necesitan la pelota”, justificó sobre los problemas que padeció el equipo durante el partido de ayer en Talavera.

Borja Jiménez también se detuvo en el estreno de Antoñito con la camiseta del Deportivo. El lateral derecho fue titular apenas unos días después de que el club confirmase su incorporación hasta final de temporada y con apenas una semana de entrenamientos con el equipo. “Es normal que después de meses sin competir tenga fatiga. Estuvo a buen nivel, a partir del 70 perdimos profundidad por fuera, la estábamos teniendo con los laterales. Nos condicionaron los últimos 20 minutos, pero está bien. Tiene molestias después de jugar sin hacerlo en tantos partidos”, indicó el técnico sobre Antoñito.