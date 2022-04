Antoñito lleva poco más de una semana entrenando con el Deportivo y ya debutó el pasado domingo en el partido contra el Talavera. Todo ha ido a velocidad de vértigo para él, incluido su fichaje para cubrir las bajas de Víctor García y Trilli. "Fue todo muy rápido. Se ponen en contacto conmigo el lunes Santo y mi cabeza dio un giro de 180 grados. Le dije a mi mujer que hacíamos las maletas, que era una buena oportunidad, un reto, y no lo dudé ni un minuto. Estoy muy contento con la oportunidad de jugar en este club”, indico está mañana tras su presentación oficial con el Dépor.

Antoñito también ha dado unas pinceladas sobre cómo es como jugador. "Soy un lateral profundo, de largo recorrido y cumplidor en defensa. Ofensivo más que todo. Pero cuando hay que defender se defiende", destacó.

El defensa apuntó cómo está siendo su adaptación y la forma en la que al equipo para el último tramo de la temporada. "Me sorprendió mucho el nivel del equipo. No estoy yo para juzgar, pero me pareció que hay equipo para mucho más. Hay mucho nivel, un técnico que lleva dos ascensos y hay mimbres para lograr ascender a la liga profesional" reflexionó.