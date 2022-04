Apenas cinco entrenamientos le bastaron a Antoñito para ganarse no solo una ficha con el Deportivo sino también una plaza en el once inicial del pasado domingo en Talavera. Debutó como titular en El Prado con el dorsal 2 a la espalda, convirtiéndose de esa manera en el vigesimosexto futbolista alineado esta temporada por Borja Jiménez. De ellos, todos siguen actualmente en la disciplina blanquiazul salvo Alberto Benito, que cambió A Coruña por León en el mercado invernal en busca de minutos. También salió en enero el también lateral derecho Jorge Valín, en su caso cedido al Cornellá, aunque el canterano blanquiazul, lastrado por los problemas físicos, no llegó a estrenarse en el presente curso a las órdenes del entrenador abulense.

Con 26 futbolistas utilizados en los 32 partidos ligueros disputados, el Dépor está lejos de los 41 que vistieron la camiseta del Extremadura en su agónico periplo por la Primera RFEF hasta su exclusión de la competición, o de los 32 que defendieron la camiseta de la Cultural Leonesa, reforzada con hasta siete fichajes en el mercado invernal. También a la treintena de jugadores utilizados han llegado dos filiales, el Bilbao Athletic (31) y el Valladolid Promesas (30), además del Zamora (30). En el lado contrario aparecen Badajoz y Racing de Ferrol que, con 22 jugadores utilizados, son los que menos deportistas diferentes han presentado en sus diferentes formaciones a lo largo del campeonato. Al margen de los futbolistas de la primera plantilla, la temporada en curso ha servido para el estreno con el primer equipo deportivista de cuatro futbolistas de las categorías inferiores: Pablo Brea, Yeremay, Noel y Trilli, cuya baja prolongada, más la de Víctor García, también sine die, motivaron precisamente el fichaje de Antoñito como solución de urgencia para la maltrecha posición de lateral derecho. El andaluz lamenta que esa circunstancia fuera la que le abriera la puerta de Riazor, pero se siente “muy contento con la oportunidad de jugar en un club tan importante como el Dépor”. “Es una pena que tenga que venir por las lesiones de dos compañeros, pero la verdad es que estoy muy contento de estar aquí y poder aportar mi granito de arena”, recalcó durante su presentación en el estadio de Riazor como nuevo futbolista blanquiazul en un acto en el que estuvo acompañado por su nuevo presidente, Antonio Couceiro. El sevillano estaba sin equipo desde que se desvinculó del Cartagena el pasado mes de enero y no dudó “ni un minuto” a la hora de subirse en marcha al tren blanquiazul, con la temporada ya en su recta final. Un lateral derecho “de largo recorrido y cumplidor” Antoñito se considera un lateral “profundo, de largo recorrido y defensivamente cumplidor”. “No soy agresivo pero me siento un defensa competitivo y ofensivo, aunque cuando hay que defender, se defiende”, explicó tras su presentación en Riazor. Tras debutar el domingo en Talavera, el andaluz quiere seguir ayudando para acabar alcanzando la meta del ascenso. “Hay equipo para mucho más y para el objetivo que tenemos todos, ascender. Hay mucho nivel, la plantilla es buena y con mucha competencia, hay un técnico que ya lleva dos ascensos, así que están todos los mimbres para hacer algo bonito y cumplir el objetivo”, añadió el lateral sevillano.