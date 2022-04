El presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, afirmó esta mañana en el polideportivo del Barrio de las Flores que “lo normal y lo lógico” es que Riazor, A Malata y Balaídos sean las sedes elegidas para la disputa del play off de ascenso a Segunda División. Ayer estuvo en Ferrol, hoy está en A Coruña y mañana visitará Vigo para solucionar los “flecos” y poder anunciar oficialmente el nombre de los estadios a principios de la próxima semana, el “lunes o martes”. Las primeras eliminatorias están previstas para los días 4 y 5 de junio, y las finales, para los días 11 y 12, todas en Galicia.

Una vez que la RFGF defina “negro sobre blanco” los escenarios de los partidos, la Federación Española hará pública una circular sobre cómo será el desarrollo del play off que, de momento, será “genérica para todos”. “No se destinan las sedes antes, se destinarán una vez que se conozcan los equipos, y se destinarán por otros conceptos”, señaló Louzán. “El lunes o martes estaríamos cerrando las sedes. A partir de ahí saldrá la circular de la Federación Española y después hay que esperar a algún condicionante que también traerá esa circular para la fijación de cuál va a ser la sede de cada partido”, añadió Louzán en el pabellón del Barrio de las Flores, al que acudió para presidir la presentación del Campeonato de España sub 16 y sub 19 de fútbol sala femenino .

En esa circular de la Federación Española está previsto que se se articulen mecanismos para que Dépor, Racing de Ferrol y Celta B, si los tres se clasifican para la fase de ascenso, puedan jugar en Riazor, A Malata y Balaídos, respectivamente, al menos el primer encuentro. “Hay posibilidades de que cada uno de esos clubes pueda jugar su partido en su estadio, que en principio ese día sería un estadio neutral”, dijo al respecto Rafael Louzán. También señaló que a priori no existe ningún impedimento para que el Dépor pudiera disputar sus dos partidos en Riazor, en el caso de que se clasificara para la final, aunque de momento no se definirá qué campo acogerá los duelos definitivos por ascender: “El escenario de la final no viene fijado porque no se destinan las sedes antes”.

El Anxo Carro, posible escenario de la final gallega por subir a Segunda RFEF

Por otra parte, Louzán también avanzó que el Anxo Carro es el campo que tiene más posibilidades para acoger la final de los equipos gallegos que aspiran a subir a Segunda RFEF. Las semifinales, Ourense CF-Fabril y Somozas-Barco, se disputarán el domingo en el Vero Boquete de San Lázaro.