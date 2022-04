Alberto Quiles se refirió ayer a la situación de su compañero Juan Carlos Menudo, al que el Deportivo pretende rescindir su contrato por motivos disciplinarios para que abandone de inmediato la plantilla blanquiazul. “El equipo está centrado en los partidos que quedan, sobre todo en el del sábado, y en lo que va a ser el final de temporada. Lo de Menudo es un caso privado de él y el club, y nosotros no nos tenemos que meter. No veo al equipo alterado por ese tema, sino centrado y preparando el partido del sábado”, recalcó el delantero sobre la situación del exjugador del Numancia, que oficialmente no está apartado del equipo aunque sigue al margen “con entrenamiento individualizado”, según el club.

Es un asunto que “lo tienen que arreglar entre el Dépor y Menudo”. “Yo no sé nada ni me quiero enterar”, zanjó Alberto Quiles, al tiempo que aseguró que con el futbolista sevillano “la relación es buena durante todo el año y es buena ahora”. El pichichi blanquiazul con 16 goles hace una lectura “realista” de la situación del equipo y enfoca ya hacia la fase de ascenso con el objetivo de alcanzar a través de esa vía la meta de subir a Segunda. “Hay que intentar ganar todos los partidos que quedan y llegar al play off con la flechita para arriba, como se suele decir, e intentar ascender en el play off”, argumentó Quiles antes del entrenamiento de ayer por la mañana en Abegondo. El atacante sueña con anotar el tanto del ascenso en esa fase final. “Lo sueño yo y lo sueña Ian Mackay, eso lo soñamos todos”, reconoció el onubense, “contento de ser el máximo goleador del Deportivo”. “Si hago goles es bueno para el equipo, así que a seguir así. Estoy supercontento”, añadió.