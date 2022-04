Borja Jiménez se pronunció esta tarde sobre el despido de Juan Carlos Menudo. El entrenador del Deportivo aseguró que se trató de una decisión tomada por la dirección deportiva debido a una serie de problemas disciplinarios. "No es decisión mía", indicó el técnico. "Es una decisión de la dirección deportiva, del club. Tras el partido de Talavera me transmiten lo que ha ocurrido, pero yo no soy portavoz para dar una salida, como no lo he sido para dar las entradas. Después de lo que ocurre, el club toma la decisión en función de los valores que cree que deben respetarse por el escudo, el propio club y lo que queremos que sea el Deportivo", explicó Borja acerca de la salida del mediapunta.

El Deportivo rompe con Menudo El entrenador deportivista no quiso detenerse demasiado en la situación provocada por el despido del centrocampista y subrayó que la plantilla está centrada en el partido de mañana contra la UD Logroñés en Riazor (19.00 horas). "Me remito al comunicado del club. Durante esta semana mi única preocupación es ha sido y será el Logroñés. Tenemos un partido importante y queremos conseguir esa segunda plaza. Yo personalmente y los jugadores estamos muy centrados en el partido", indicó. Borja Jiménez también se pronunció sobre la decisión del Comité de Competición sobre la alineación indebida del Bilbao Athletic. "Sigo pensando que tenemos la razón y más después de leer la resolución. La leí y cuando veo el acuerdo final la primera sensación es de incredulidad. Pero si nos amparamos en que hay un caso igual, idéntico, con una resolución diferente... El procedimiento está siendo el mismo al de hace unos años. Competición tampoco había dado la razón y Apelación luego sí", reflexionó.