El Dépor se la juega en medio del ruido

El final de temporada está siendo de todo menos plácido para un Deportivo que a sus problemas futbolísticos ha sumado esta semana enredos disciplinarios y extradeportivos. No hay días tranquilos para el club, que deberá recibir esta tarde en Riazor (19.00 horas) a la UD Logroñés en medio del ruido provocado por el despido de Juan Carlos Menudo y la controvertida resolución sobre la alineación indebida del Bilbao Athletic. En otras circunstancias, quizá todo eso podría pasar un poco más desapercibido, pero en este caso aumenta la incertidumbre alrededor de un equipo que lo que más echa en falta son certezas.

Apenas las tiene en una segunda vuelta para el olvido que no termina de enderezar antes de afrontar un play off que se presenta como el salvavidas de la temporada. Afrontar la fase de ascenso de la mejor manera posible aparece ahora como el objetivo principal del Deportivo, pero las sensaciones no terminan de ser las mejores ni siquiera para afianzar la segunda plaza en la clasificación.

El equipo no encuentra la regularidad suficiente, ni en el juego ni en los resultados y eso hace que incluso esa posición en la tabla que otorga ventaja en el play off esté un poco en el aire. El Deportivo alterna actuaciones convincentes como la que firmó hace dos semanas contra el DUX en Riazor con fiascos como el de Talavera. Eso acrecienta las dudas porque ya son demasiados meses los que el conjunto blanquiazul encadena así.

Los problemas futbolísticos no terminan de resolverse, con el agravante de que ahora se suman cuestiones disciplinarias. Juan Carlos Menudo ya no participará en el último tramo de la temporada y, aunque su escasa participación matiza su importancia deportiva, se abren incógnitas sobre la buena salud del vestuario en una temporada en la que el entrenador ha sido cuestionado por la gestión de la plantilla a sus órdenes.

La confianza la ha mantenido en un grupo reducido, a pesar de que el rendimiento de algunos de sus jugadores más importantes ha decaído de forma alarmante en la segunda vuelta. Esta tarde, sin embargo, tendrá que hacer algunas modificaciones forzosas.

Jaime Sánchez, cuyo estado de forma ha estado en cuestión desde hace meses, no podrá jugar por acumulación de amonestaciones. Su lugar lo ocupará presumiblemente Borja Granero, solvente cuando le han dado una oportunidad.

También regresa Diego Aguirre después de cumplir sanción contra el Talavera y podría ser una alternativa frente a Héctor Hernández, al que se le ha notado en los compromisos más recientes la acumulación de minutos de toda la temporada.