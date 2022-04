El Dépor rompe con Menudo

El Deportivo rompió ayer con Juan Carlos Menudo y el centrocampista no volverá a vestir la camiseta blanquiazul. El club anunció la rescisión del contrato con el jugador sevillano, que el verano pasado firmó hasta 2023 como una de las incorporaciones más importantes para afrontar el regreso al fútbol profesional. Problemas de carácter disciplinario han terminado de romper la relación entre las dos partes, después de que el jugador abandonase la ciudad el pasado fin de semana sin permiso. Menudo se había quedado fuera de la convocatoria para el partido contra el Talavera por motivos médicos, pero viajó fuera de A Coruña sin el conocimiento del Deportivo.

“No es una decisión mía”, respondió ayer el entrenador blanquiazul, Borja Jiménez, sobre el despido del sevillano. “Es una decisión de la dirección deportiva, del club. Tras el partido de Talavera me transmiten lo que ha ocurrido, pero yo no soy portavoz para dar una salida, como no lo he sido para dar las entradas. Después de lo que ocurre, el club toma la decisión en función de los valores que cree que deben respetarse por el escudo, el propio club y lo que queremos que sea el Deportivo”, añadió el técnico.

La etapa del mediapunta en el Deportivo acaba así de manera abrupta después de no contar apenas con protagonismo a las órdenes de Borja Jiménez. A pesar de que llegó como una de las principales apuestas y era uno de los jugadores más codiciados de la categoría, nunca tuvo demasiada participación. Empezó la temporada como suplente y jamás logró un puesto en el once inicial. Él mismo reconoció su decepción por la temporada hace unos meses, pero aseguró que se sentía plenamente comprometido con el equipo.

El club ya intentó en el mercado de enero buscarle una salida, pero finalmente se quedó. Menudo se marcha ahora del Deportivo y podrá fichar por quien desee. El balance del sevillano durante su etapa como deportivista se reduce a 12 partidos y un gol.

Borja Jiménez no quiso ayer extenderse demasiado en el despido del sevillano antes de recibir esta tarde en Riazor (19.00 horas) a la UD Logroñés. “Me remito al comunicado del club. Durante esta semana mi única preocupación es, ha sido y será el Logroñés. Tenemos un partido importante y queremos conseguir esa segunda plaza. Yo personalmente y los jugadores estamos muy centrados en el partido”, aseguró.

La alineación indebida

El entrenador deportivista también se refirió a la reciente decisión del Comité de Competición sobre la alineación indebida del Bilbao Athletic. “Sigo pensando que tenemos la razón y más después de leer la resolución”, subrayó Borja Jiménez. “La leí y cuando veo el acuerdo final la primera sensación es de incredulidad. Pero si nos amparamos en que hay un caso igual, idéntico, con una resolución diferente... El procedimiento está siendo el mismo al de hace unos años. Competición tampoco había dado la razón y Apelación luego sí. Es el mismo caso, no tendría sentido que ante la misma situación, una vez se diga una cosa y luego la contraria. Estamos tranquilos en ese aspecto”, destacó el técnico.