Partido clave del Dépor Abanca contra el Espanyol en Abegondo

El Deportivo Abanca se jugará este mediodía en la ciudad deportiva de Abegondo contra el Espanyol buena parte de sus opciones de ascenso a Primera División. El equipo blanquiazul está obligado a ganar a otro de los principales favoritos si no quiere descolgarse de manera definitiva de la primera plaza de la clasificación. Las deportivistas son actualmente cuartas en la tabla con 46 puntos, cuatro por debajo del Levante Las Planas y tres por detrás del Espanyol. El Dépor Abanca, sin embargo, está solo un punto por encima de la zona de play off por la permanencia y un nuevo tropiezo supondría un importante problema.

El entrenador deportivista, Miguel Llorente, se mostró ayer confiado. “El resultado de mañana [por hoy] no sé si decir que será clave pero sí importante. Es importante pero quedan cuatro más”, indicó el técnico. “A mí me gusta ganarlo todo. Cuando perdemos no me voy contento para casa y cuando empatamos tampoco. Queremos ganar todo lo que nos queda. Es verdad que si echamos cálculos y ganamos todos, estaremos muy cerca del ascenso, pero tenemos que agarrarnos a lo que depende de nosotras, que es ganar. Quizá te podrías dejar algún empate pero no contemplo la opción de empatar ni de perder, solo ganar”, añadió.

Miguel Llorente también destacó que la afición ayudará hoy en la ciudad deportiva. “Creo que Abegondo va a estar lleno porque saben lo que nos jugamos. Son cinco partidos, cinco finales”, señaló el entrenador deportivista.