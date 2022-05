Borja Jiménez: “Me quedo con el grito de la afición, también creo que vamos a ascender”

Borja Jiménez destacó la actuación del equipo ayer en un partido frente a un rival de la zona alta de la clasificación que también pelea por disputar la fase de ascenso. El entrenador del Deportivo se mostró optimista después de un partido redondo en el que recuperaron su mejor versión. “Hemos estado a buen nivel ante un rival que creo que terminará jugando en play off. Buenas sensaciones de todo el mundo, con un ambiente espectacular. Me quedo con el grito final de la afición, yo también creo que vamos a ascender”, manifestó el técnico blanquiazul.

El Deportivo recuperó ayer su mejor versión y firmó una actuación convincente en Riazor, además de dejar la portería a cero. “A los entrenadores nos gusta no encajar, me gusta hacer muchos goles, pero si podemos no encajar. Los atacantes son los que se quedan los méritos. Ian Mackay, Lapeña, Borja Granero, con Diego y Antoñito, Héctor, Trigueros, tenemos que poner en valor lo que están haciendo cada semana. Nos permiten defender muy lejos de la portería. Asumen riesgos de ir a pares y hombre a hombre todo el campo. No es fácil ni convencerles a ellos ni que sean tan ganadores. Estoy contento en ese aspecto”, reflexionó el técnico deportivista.

Borja Jiménez también destacó que el equipo trabajó de manera natural a lo largo de la semana a pesar de la decisión del Comité de Competición sobre la alineación indebida del Bilbao Athletic y el despido de Juan Carlos Menudo. “Habíamos tenido una semana bastante tranquila, no hubo nada que el grupo pudiera tambalearse. Hay muy buena gente. Ya no solo los que juegan, que esos están contentos. Los que no juegan nos están aportando muchas cosas y nos facilitan el día a día. Eso es lo más importante para conseguir el objetivo”, razonó.

El Deportivo recuperó buena parte de las señas de identidad de la primera vuelta y volvió a ser un conjunto agresivo. “La presión me costó la voz en la primera parte. Cuando podemos acosar hacia adelante, porque el equipo rival proponga un poco más, nos hace sentirnos cómodos. Ante los acosos hubo juego largo, les obligábamos a desplazar mal. A campo abierto tenemos centrales con capacidad para ganar duelos. Sobre todo para poder defender bien, hay que atacar muy bien. Estar cerca de dónde pierdes la pelota, eso te permite defender bien. Eso es fundamental. Quien ataca bien, con paciencia, casi siempre tiene a los jugadores bien colocados para poder recuperarla otra vez. Que eso ha sido lo que ha ocurrido hoy [por ayer]. El equipo en casa lleva un par de meses haciendo cosas bien y es la línea para seguir””, manifestó el entrenador blanquiazul.

Borja Jiménez también negó que ayer afrontaran el partido presionados por la victoria del Racing de Ferrol. “No salimos con presión, la presión de ganar la tenemos siempre independientemente de lo que hagan los rivales. El nivel de exigencia durante todo el año ha sido ganar. Hay que ganar los partidos que quedan, es la mejor manera de encarar los play offs. El no perder ningún partido nos va a llevar a conseguir el objetivo. Hay que hacer más partidos como hoy, entrenar como esta semana, ser intensos y valientes con la pelota. Por lo general te lleva a conseguir el resultado”, destacó el técnico.